ГОНДЭР

ГОНДЭР (Гон­дар). Го­род на се­ве­ро-за­па­де Эфио­пии, штат Ам­ха­ра.

Население 159 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен се­вер­нее озера Та­на, на высоте около 2500 м, на ав­то­трас­се Ад­дис-Абе­ба – Бахр-Дар – Гон­дэр – Ак­сум – Адуа. Ос­но­ван в 1632 императором Фа­си­ли­дэ­сом как по­сто­ян­ная сто­ли­ца Эфио­пии и ре­зи­ден­ция эфи­опских ца­рей. В 1682-1769 годах так­же тор­го­вый и куль­тур­ный центр Эфи­оп­ской им­пе­рии. По­сле 1860 года при императоре Тео­дро­се II ут­ра­тил роль императорской ре­зи­ден­ции [ею ста­ла кре­пость Мэк­дэ­ла в Тиг­ре (ны­не Ты­грай)]. В прав­ле­ние Тэк­ле-Гий­ор­ги­са II (1868-1871 годы), ко­ро­но­вав­ше­го­ся в Гондере, го­род вновь стал сто­ли­цей им­пе­рии. В 1888 году раз­граб­лен и со­жжён мах­ди­ста­ми, позд­нее от­стро­ен за­но­во, но со­хра­нил зна­че­ние лишь как ис­то­рический центр. Со­хра­ни­лись ос­тат­ки городских стен по­лу­круг­ло­го кон­ту­ра с 12 во­ро­та­ми, двор­цов: Фа­си­ли­дэ­са (1632-1637 годы; квад­рат­ный в пла­не, с уг­ло­вы­ми баш­ня­ми и ау­ди­енц-за­лом на 2-м эта­же; над пло­ской кры­шей - дон­жон; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), Ия­су II (середина XVIII века; пря­мо­уголь­ный в пла­не, уг­ло­вая баш­ня с вин­то­вой ле­стни­цей), ца­ри­цы Мын­тыу­аб (середина XVIII века; с круг­лой в пла­не цер­ко­вью), Бэ­каф­фы (начало XVIII века); зда­ний библиотеки Йо­хан­ны­са и кан­це­ля­рии (оба - конец XVIII века); церк­вей Кыд­дус-Ми­ка­эль (начало XVIII века) и Бе­тэ-Марь­ям (XVIII век); зам­ка ра­са Ми­ка­эля Сыу­ля (2-я половина XVIII века).

Гондэр - тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, мас­лич­ные, скот, шку­ры). Пред­при­ятия пи­ще­вой (мяс­ные и овощ­ные кон­сер­вы, то­мат­ная пас­та) промышленности. Кус­тар­ная вы­дел­ка кож, пред­при­ятия по об­ра­бот­ке хлоп­ка и шер­сти.

Иллюстрации:

Гон­дэр. Дво­рец Фа­си­ли­дэ­са. 1632–37. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)