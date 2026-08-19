ГОНДЭР
ГОНДЭР (Гондар). Город на северо-западе Эфиопии, штат Амхара.
Население 159 тысяч человек (2006 год). Расположен севернее озера Тана, на высоте около 2500 м, на автотрассе Аддис-Абеба – Бахр-Дар – Гондэр – Аксум – Адуа. Основан в 1632 императором Фасилидэсом как постоянная столица Эфиопии и резиденция эфиопских царей. В 1682-1769 годах также торговый и культурный центр Эфиопской империи. После 1860 года при императоре Теодросе II утратил роль императорской резиденции [ею стала крепость Мэкдэла в Тигре (ныне Тыграй)]. В правление Тэкле-Гийоргиса II (1868-1871 годы), короновавшегося в Гондере, город вновь стал столицей империи. В 1888 году разграблен и сожжён махдистами, позднее отстроен заново, но сохранил значение лишь как исторический центр. Сохранились остатки городских стен полукруглого контура с 12 воротами, дворцов: Фасилидэса (1632-1637 годы; квадратный в плане, с угловыми башнями и аудиенц-залом на 2-м этаже; над плоской крышей - донжон; включён в список Всемирного наследия), Иясу II (середина XVIII века; прямоугольный в плане, угловая башня с винтовой лестницей), царицы Мынтыуаб (середина XVIII века; с круглой в плане церковью), Бэкаффы (начало XVIII века); зданий библиотеки Йоханныса и канцелярии (оба - конец XVIII века); церквей Кыддус-Микаэль (начало XVIII века) и Бетэ-Марьям (XVIII век); замка раса Микаэля Сыуля (2-я половина XVIII века).
Гондэр - торговый центр сельскохозяйственного района (зерновые, масличные, скот, шкуры). Предприятия пищевой (мясные и овощные консервы, томатная паста) промышленности. Кустарная выделка кож, предприятия по обработке хлопка и шерсти.
Иллюстрации:
Гондэр. Дворец Фасилидэса. 1632–37. Архив БРЭ.