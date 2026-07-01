ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ. Российский государственный деятель, этнограф, шталмейстер (1910).
Из мещан. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1885 год). Секретарь Антропологического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Антропологического общества (1883-1889 годы); исследовал культуру остяков (ханты) и зырян (коми), изучал шелководство и чаеразведение в Индии, Китае, Цейлоне, Японии и др. странах. Член РГО (1887 год). Начальник Анадырской округи Приморской области (1894-1897 годы), собрал этнографическую коллекцию, по собственной инициативе провёл перепись чукчей. Начальник Переселенческого управления в Приморской области (1899-1902 годы). Тобольский (1906-1908 годы) и томский (1908-1911 годы) губернатор. Возглавлял Амурскую научную экспедицию, которая исследовала возможности колонизации земель вокруг строившейся Амурской железной дороги (1909-1910 годы). Приамурский генерал-губернатор (1911-1917 годы). Главной задачей считал укоренение славянского населения (утверждение «русского влияния») в крае. Полагая, что движение мигрантов из Китая и Кореи «принимает угрожающие размеры», издал постановление, запрещавшее труд иностранных подданных на казённых предприятиях Приамурского генерал-губернаторства (1914 год). Основал город Алексеевск (ныне Свободный) в Амурской области, в Приморской области - первые на Дальнем Востоке дачный посёлок Сад-город и заповедник Кедровая Падь. Содействовал завершению строительства Амурской железной дороги, сооружению первого железнодорожного моста через реку Амур (1913-1916 годы). Учредил Приамурский отдел Общества востоковедения (1911 год). Организовал Приамурскую выставку в Хабаровске (1913 год). После Февральской революции 1917 года направлен Комендантом общественной безопасности Хабаровска в Петроград в распоряжение Временного правительства, в Петрограде подал в отставку. Начальник земельного отдела Китайско-Восточной железной дороги (Харбин, 1918-1924 годы). Один из основателей Русско-китайского техникума в Харбине (1920 год). Неоднократно подвергался арестам китайскими властями. Награждён орденом Св. Александра Невского и др.
Сочинения:
Следы язычества у инородцев Северо-западной Сибири. М., 1888.