ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ. Российский государственный дея­тель, эт­но­граф, штал­мей­стер (1910).

Из ме­щан. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета (1885 год). Сек­ре­тарь Ан­тро­по­ло­гического от­де­ла Общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии и Ан­тро­по­ло­гического общества (1883-1889 годы); ис­сле­до­вал куль­ту­ру ос­тя­ков (хан­ты) и зы­рян (ко­ми), изу­чал шел­ко­вод­ст­во и чае­раз­ве­де­ние в Ин­дии, Ки­тае, Цей­ло­не, Япо­нии и др. стра­нах. Член РГО (1887 год). Начальник Ана­дыр­ской ок­ру­ги При­мор­ской области (1894-1897 годы), со­брал эт­но­гра­фическую кол­лек­цию, по собствен­ной ини­циа­ти­ве про­вёл пе­ре­пись чук­чей. Начальник Пе­ре­се­ленческого управ­ле­ния в При­мор­ской области (1899-1902 годы). То­боль­ский (1906-1908 годы) и том­ский (1908-1911 годы) гу­бер­на­тор. Воз­глав­лял Амур­скую на­учную экс­пе­ди­цию, ко­то­рая ис­сле­до­ва­ла воз­мож­но­сти ко­ло­ни­за­ции зе­мель во­круг стро­ив­шей­ся Амур­ской железной дороги (1909-1910 годы). При­амур­ский генерал-гу­бер­на­тор (1911-1917 годы). Главной за­да­чей счи­тал уко­ре­не­ние славянского на­се­ле­ния (ут­вер­жде­ние «рус­ско­го влия­ния») в крае. По­ла­гая, что дви­же­ние ми­гран­тов из Ки­тая и Ко­реи «при­ни­ма­ет уг­ро­жаю­щие раз­ме­ры», из­дал по­ста­нов­ле­ние, за­пре­щав­шее труд иностранных под­дан­ных на ка­зён­ных пред­при­яти­ях При­амур­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва (1914 год). Ос­но­вал город Алек­се­евск (ны­не Сво­бод­ный) в Амур­ской области, в При­мор­ской области - пер­вые на Даль­нем Вос­то­ке дач­ный посёлок Сад-го­род и за­по­вед­ник Кед­ро­вая Падь. Со­дей­ст­во­вал за­вер­ше­нию строи­тель­ст­ва Амур­ской железной дороги, со­ору­же­нию пер­во­го железнодорожного мос­та че­рез реку Амур (1913-1916 годы). Уч­ре­дил При­амур­ский от­дел Общества вос­то­ко­ве­де­ния (1911 год). Ор­га­ни­зо­вал При­амур­скую вы­став­ку в Ха­ба­ров­ске (1913 год). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года на­прав­лен Комендантом об­щественной безо­пас­но­сти Ха­ба­ров­ска в Пет­ро­град в рас­по­ря­же­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва, в Пет­ро­гра­де по­дал в от­став­ку. Начальник зе­мель­но­го от­де­ла Ки­тай­ско-Вос­точ­ной железной дороги (Хар­бин, 1918-1924 годы). Один из ос­но­ва­те­лей Русско-китайского тех­ни­ку­ма в Хар­би­не (1920 год). Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам китайскими вла­стя­ми. На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и др.

Сочинения:

Сле­ды язы­че­ст­ва у ино­род­цев Се­ве­ро-за­пад­ной Си­би­ри. М., 1888.