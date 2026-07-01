ГОНДАР

ГОНДАР. Город на севере Эфиопии.

(Население свыше 43 тысяч человек, по данным середины 90-х годов ХХ века), основанный в 1636 году эфиопским царем Василидом (1632-1667 годы). Теснимый продвижением племен язычников оромо на территории эфиопского христианского царства, Василид решил отказаться от кочевого образа жизни прежних царей и создать в Гондаре постоянную царскую столицу городского типа, вторую в истории Эфиопии после падения Аксумского царства (ок.IX века), с возведением каменного дворца, что было невиданным новшеством. Т. о., начался новый период в истории эфиопской феодальной монархии, получивший название Гондарского царства и длившийся около 130 лет. В столице появился обширный комплекс каменных дворцов царской резиденции, окруженный стеной; разрабатывался сложный и пышный придворный церемониал, упорядочивалась традиция официальной историографии. Гондарские цари, занимаясь храмовым строительством, старались возводить в городе и вокруг него каменные церкви и соборы, одноименные древним знаменитым храмам, такие как Дэбрэ-Берхан-Селласе (освящен при царе Иясу в 1694 году), учреждали при них школы богословия; в местечке Азэзо близ Гондара, где находились основанные еще царем Сисиннием в 1621 году храм и обитель иезуитов, был переведен в 1636 году мон-рь Дэбрэ-Либанос - центр могущественной монашеской конгрегации, учрежденный эфиопским св. Такла Хайманотом на рубеже XIII и XIV веков, в Гондаре была выстроена резиденция для ее главы - эччеге. В столицу перенесли и резиденцию митрополита. Гондар стал крупнейшим центром караванной торговли, которой традиционно занимались мусульмане , и в городе для них был выделен специальный «мусульманский квартал». Свой квартал получили и эфиопы иудействующие (фалаша), которые составляли большинство ремесленников в городе. Развивалась традиционная книжная культура и церковная живопись.

Эфиопские цари, бо́льшую часть времени проводившие в столице, постепенно утрачивали контроль над наместниками в отдаленных провинциях, и те стали превращаться в наследственных правителей, обладавших на местах большей властью, нежели их гондарский царь. Именно тогда в народе родилась пословица: «Не гондарский царь, а местный володарь». Этот регионализм скоро приобрел не только политический, но и церковный характер, потому что в христологических спорах, раздиравших Эфиопскую Церковь в XVII-XVIII веках, области придерживались разных богословских позиций. В результате регионализм победил; к середине XVIII века гондарские цари стали простыми марионетками в руках могущественных правителей областей, новая эпоха получила в эфиопской летописной традиции характерное название «время князей». Это время стало концом Гондарского царства. В 1855 году царский престол захватил узурпатор Теодрос II (1855-1868 годы). В декабре 1866 года он сжег город и покинул его навсегда. После этого Гондар даже формально перестал быть столицей. Его преемник царь Иоанн IV (1872-1889 годы) забрал митрополита и эччеге в свою ставку. За полтора года (с января 1888 по июнь 1889 года) махдисты дважды захватывали Гондар, сожгли его и увели жителей в рабство, к концу XIX века население города не превышало 1 тысячи человек. С основанием в 1886 году новой столицы Эфиопии - Аддис-Абебы - Гондар окончательно превратился в провинциальный эфиопский городок с населением несколько тысяч человек.

1 апреля 1936 года итальянские фашисты оккупировали Гондар, и 5 лет город был административным центром провинции Амхара, в результате чего население выросло до 14 тысяч человек, из которых итальянцы составляли 2 тысячи. После освобождения страны в 1941 году Гондар стал центром эфиопских провинций Бэгемдыр и Сымен. В городе в 1953 году был открыт медицинский колледж, с 1969 года с помощью ЮНЕСКО началась реставрация исторических памятников, постепенно развивается туризм. Революционные события 1974 года привели к ухудшению положения в стране, после падения режима Менгисту Хайле Мариама в мае 1991 года ситуация изменилась к лучшему.

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