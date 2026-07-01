ГОНЧАРСТВО

ГОНЧАРСТВО - производство посуды и других изделий на основе природного пластичного сырья (преимущественно из глины, смотри также в статье Керамика).

В изготовлении посуды выделяют 3 стадии, а внутри них - ступени, в рамках которых решаются промежуточные технологические задачи. К I (подготовительной) стадии относятся отбор сырья, его добыча и об­ра­бот­ка (высушивание, дробление, отмучивание и тому подобное), составление формовочных масс. В качестве примесей могли использоваться минеральные (дресва - дроблёный камень, шамот - дроблёная ке­ра­ми­ка или сухая глина, песок и т. д.) и органические (навоз, шерсть, трава и так далее) добавки. II (созидательная) стадия включает изготовление начина (так называют работу, с которой начинается конструирование посуды), полого тела, т. е. ёмкости сосуда, формообразование, обработку поверхностей (заглаживание, лощение, обваривание и т.п.), включая орнаментацию готового изделия. В основе всех вариантов конструирования полого тела лежат 4 основных способа: лоскутный, кольцевой и спиральный налепы, а также ручное выдавливание; 5-й способ конструирования - вытягивание глины с помощью вращения гончарного круга. К III (закрепительной) стадии относится придание посуде прочности и влагонепроницаемости. Это может делаться путём пропитывания стенок особыми органическими растворами, иногда в сочетании с ограниченным термическим воздействием, или посредством сильного (свыше 650 °С) и длительного термического воздействия на сосуды (смотри также Гончарный горн).

Различается 5 множеств гончарного производства. В так называемых догончарных производствах основным сырьём были навоз травоядных животных и илы (до 100% формовочной массы – ф. м.), ожелезнённые глины обычно выполняли функцию примеси (менее 40% ф. м.), посуда не подвергалась термической обработке. В горном Таджикистане такие производства действовали ещё в начале XX века. В протогончарных производствах в составах ф. м. навоз был основным сырьём (более 50%), а глины - примесью (менее 40% ф. м.) или сырьём-связкой (около 50%); применялись и илы как моносырьё. Посуда обжигалась при температуре ниже 650 °С или температурах каления глины (от 650-700 °С). Самые ранние образцы известны в Северном Прикаспии (конец VII-го - начало VI-го тысячелетия до нашей эры), такая посуда выявлена на Ближнем Востоке (с VI-V-го тысячелетия до нашей эры, Сотто, Кюль-Тепе и др.), в неолите Восточной Европы и др. В архегончарных производствах основным сырьём была ожелезнённая глина, использовались и неожелезнённые глины (свыше 50% ф. м.), остальную часть объёма составляли специальные минеральные или органические примеси. Обжиг - как в протогончарных производствах. Древнейшие образцы такой посуды (по спорным оценкам, XV-X-е тысячелетия до нашей эры) известны в Китае, Японии, на российском Дальнем Востоке; она широко представлена до XX века нашей эры. В простых неогончарных производствах различные глины служат моносырьём. Обжиг осуществлялся с длительной выдержкой изделий при температурах каления глины. Древнейшие образцы известны с III-го тысячелетия до нашей эры (Ближний Восток, Средиземноморье), на территории России - в античных па­мят­ни­ках Северного Причерноморья с 6 века до нашей эры, севернее широко представлена с III века нашей эры (черняховская культура и др.). В Древней Руси, наряду с архегончарными, распространилась с X-XI века на основе неожелезнённых, а позднее и ожелезнённых глин. Такие производства работали в России и других странах и в XX веке. Специализированными неогончарными названы производства фаянса и фар­фо­ра .

Данные этнографии свидетельствуют о том, что гончарство, как и другие специализированные производства, нередко имело закрытый характер; гончары занимали в обществе особое положение. Во многих культурах до XX века навыки изготовления посуды передавались преимущественно родственникам, чаще от отца к сыну или от матери к дочери, а свойственникам - лишь при соблюдении особых условий (например, в мордовских семьях в секреты технологии жену сына посвящали лишь после достижения ребёнком, родившимся в браке, 3-5 лет); бытовало поверье, что передача этих знаний посторонним влечёт преждевременную смерть нарушителя запрета; при совершении магических действий, особенно связанных с обжигом, даже членам семьи запрещалось присутствовать, чтобы они «не сглазили» посуду или не потревожили «духа огня». Многие современные гончары также стремятся не посвящать посторонних в детали создания посуды.

Иллюстрации:

Гон­чар за ра­бо­той. Де­рев­ня Бе­лец Нов­го­род­ской об­лас­ти. 1960. Фото А. А. Бобринского.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)