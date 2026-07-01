ГОНЧАРОВЫ

Происхождение фамилии

Фамилия Гончаров корнями уходит в профессию гончар – человек, занимающийся изготовлением глиняной посуды. Упоминание этой фамилии восходит еще к XVI в.

Знаменитый род

Гончаровы являются представителями русских дворянских родов в Российской империи. В совокупности их насчитывается двенадцать. Однако наибольшую известность приобрел род Гончаровых с Полотняного Завода, к которому принадлежали жена А.С. Пушкина Наталья Гончарова и художница Н.С. Гончарова.

Дворянский род Гончаровых возник в XVIII в. Родоначальником был Афанасий Абрамович (1704 – 1784) – промышленник, владелец бумажного и полотняного производства в России. Происходил из семьи гончаров Калуги. Являлся основателем имения Полотняный Завод в Калужской губернии, превращенного в майорат.

Согласно Указу Елизаветы Петровны от 6 сентября 1742 г. Афанасий Абрамович удостоился чина коллежского асессора в ранге майора. Это чин предоставлял право на потомственное дворянство. В 1744 г. это право было подтверждено. Спустя почти сорок пять лет, внук Афанасия Абрамовича Афанасий Николаевич произведен в дворянское достоинство. Род Гончаровых внесли в I и III части родословных книг Калужской и Московской губерний.

Об Афанасии Николаевиче известно как о продолжателе традиций семьи по развитию полотняного и бумажного дела в имении. Первоначально он посвятил себя военной карьере. В 1770 г. определен на службу в звании унтер-офицера. Быстро поднимаясь по служебной лестнице, к 1783 г. стал капитаном. В 1786 г. по состоянию здоровья Г. покинул службу в чине секунд-майора. В дальнейшем занимался общественными делами. В 1806 – 1808 гг. Г. исполнял полномочия предводителя дворянства Медынского уезда. Вышел в отставку, побывал на лечении за границей.При нем имение было ставкой М.И. Кутузова в 1812 г. после боев под Малоярославцем.

Сын Афанасия Николаевича Николай был женат на столбовой дворянке Екатерине Андреевне Сенявиной, его внук Николай – на Наталье Загряжской, унаследовавшей в 1823 г. подмосковное имение Ярополец. Дочь Николая и Натальи Наталья Николаевна в 1830 г. вышла замуж за поэта А.С. Пушкина.