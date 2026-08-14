ГОНЧАРОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА

ГОНЧАРОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА - российский жи­во­пи­сец , график, сценограф.

Двоюродная правнучка Н. Н. Гончаровой-Пушкиной. Училась в МУЖВЗ (с 1901 года) как скульптор у С. М. Волнухина, П. П. Трубецкого, живописи у К. А. Коровина, однако с 1903 года, почти порвав с училищем, стала работать под руководством своего мужа, М. Ф. Ларионова, а затем самостоятельно. Гончарова - один из организаторов московских выставок «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912 год«Мишень» (1913 год) и «№ 4. Футуристы, лучисты, примитив» (1914 год); была экспонентом выставок «Мира искусства» (1911-1913 годы), мюнхенского объединения «Синий всадник», «Второй выставки пост­им­прес­сио­ни­стов » в Лондоне (обе 1912 года) и др.

В 1905-06 годах исполняла городские пей­за­жи пастелью (ГМИИ). Ко 2-й половине 1900-х годов относится её увлечение П. Гогеном (тетраптих «Сбор плодов», 1908, ГРМ). Начало 1910-х годов - наивысший подъём станкового твор­че­ст­ва Гончаровой, отмеченный увлечением искусством примитива (архаичными культурами, «каменными бабами», старообрядческими лубками), а также иконами, индийской и персидской миниатюрой (в 1913 году написала предисловие к выставке лубков в Москве). Гончарова создаёт композиции на религиозную тематику («Венчание Богоматери», ГТГ, скопированное с церковного лубка), циклы на темы из Апокалипсиса, выполненные в лаконичной цветовой гамме: «Сбор винограда» и «Жатва», использовавшие раннехристианскую символику, тетраптих «Евангелисты» (1911 год, ГРМ). В 1913-1914 годах Гончарова, вслед за М. Ф. Ларионовым, работает в стилистике лучизма («Лучистый лес. Жёлтое и зелёное», Государственная галерея, Штутгарт, и др.) и футуризма («Велосипедист», 1913 год, ГРМ). В канун 1-й мировой войны Гончарова выражает свои тревожные предощущения в картинах на темы современной действительности с её машинной цивилизацией («Фабрика», 1912, ГРМ); разразившаяся война нашла отражение в серии литографий «Мистические образы войны» (1914). Исполняла также портреты («Автопортрет с жёлтыми лилиями», 1907; П. Верлена, 1909 год, оба - ГТГ; и др.), иллюстрации для журнала «Золотое руно» (1908-09) и «футуристических книжек» (в том числе «Игра в аду» А. Е. Кручёных и В. В. Хлебникова, 1912 год).

В театре Гончарова работала с конца 1900-х годов («Свадьба Зобеиды» Г. фон Гофмансталя, 1909, студия К. Крахта; «Веер» К. Гольдони, 1915, совместно с М. Ф. Ларионовым, Камерный театр; оба - в Москве). Мировую известность принесло ей сотрудничество с труппой Русский балет Дягилева. В 1914 году в её декорациях и костюмах в Париже поставлена опера «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова (в виде балета с пением). Покинув в 1915 году Россию, Гончарова вместе с Ларионовым работала в Швейцарии, Испании и Италии, с 1917 обосновалась в Париже, где достиг расцвета её дар декоратора сцены. Оформила в различных труппах около 30 балетов, в том числе «Литургия» (1915-1916 годы; не поставлен), «Подводное царство» («Садко») на музыку Римского-Корсакова (1916 год); «Свадебка» (1923 год) и «Жар-птица» (1926 год) И. Ф. Стравинского; «Ночь на Лысой горе» на музыку М. П. Мусоргского (1924 год), «На Днепре» С. С. Прокофьева (1932 год; костюмы), «Богатыри» на музыку А. П. Бородина (1938 год). Сценография Гончаровой отмечена стихийной мощью и яркой красочностью, иногда русско-восточной пышностью. Продолжала иллюстрировать книги («Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, 1922 год; «Слово о полку Игореве», 1923 год, и др.); станковое творчество Гончаровой французского периода становится менее интересным. В 1928 году познакомилась с М. И. Цветаевой, которая посвятила Гончаровой большое эссе (1929 год). С 1950-х годов в Европе и США возродился интерес к наследию Гончаровой и Ларионова как основоположников русского авангардизма.

Сочинения:

Radiantismo. Roma, 1917 (en coop. avec M. Larionov);

Les ballets russes. S. de Dia­ghilev et la décoration théâtrale. Belvès, 1955 (en coop. avec M. Larionov, P. Vorms);

Вос­по­ми­на­ния о по­ста­нов­ке ба­ле­та «На Бо­рис­фе­не» // М. Ла­рио­нов. Н. Гон­ча­ро­ва. Па­риж­ское на­сле­дие в Треть­я­ков­ской га­ле­рее. Гра­фи­ка, те­атр, кни­га, вос­по­ми­на­ния. М., 1999.

Иллюстрации:

Н. С. Гон­ча­ро­ва. «Рыб­ная лов­ля». 1909. Со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са (Мад­рид). Архив БРЭ;

Н. С. Гон­ча­ро­ва. Эс­киз де­ко­ра­циик опе­ре «Зо­ло­той пе­ту­шок» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва для труп­пы Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва. 1914. Архив БРЭ.

Дополнительная литература:

Эган­бю­ри Эли. Н. Гон­ча­ро­ва. М. Ла­рио­нов. М., 1913;

Loguine T. Gontcharova et Larionov. Cinquante ans à Saint Germain-de- Près… P., 1971;

Chamot M. Gontcharova. P., 1972;

Chamot M. Gontcharova. Stage designs and paintings. L., 1979;

М. Ла­рио­нов. Н. Гон­ча­ро­ва. А. Шев­чен­ко. Об ис­кус­ст­ве. Из ар­хи­ва рус­ско­го аван­гар­да. Л., 1989;

По­спе­лов Г. Г. «Буб­но­вый ва­лет»… М., 1990.