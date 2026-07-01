ГОНЧАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский пи­са­тель , член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1860 года).

Из зажиточной купеческой семьи, сохранившей патриархальный уклад жизни. Учился в Московском коммерческом училище (1822-1830); в 1830 году для поступления в университет был уволен из купеческого звания; в 1834 году окончил словесное отделение Московского университета. Служил секретарём в кан­це­ля­рии симбирского губернатора (1834 год - апрель 1835 года), в Департаменте внешней торговли Министерства финансов (Санкт-Петербург) в качестве переводчика (1835). С лета 1835 года домашний учитель в доме Н. А. Майкова (отца А. Н. Майкова и В. Н. Майкова), в литературно-художественном салоне которого Гончаров познакомился со многими писателями, журналистами; в рукописных журналах Майковых помещал стихи и повести шуточного содержания (в том числе «Лихая болесть», 1838; «Счастливая ошибка», 1839). В 1856-1860 годах цензор Петербургского цензурного комитета; в 1862-1863 годах редактор газеты «Северная почта». С декабря 1857 года по весну 1858 года преподавал цесаревичу Николаю Александровичу русскую словесность. С 1863 года на службе в Совете по делам книгопечатания; с 1865 года в Совете Главного управления по делам печати. В 1867 году вышел в отставку в чине действительного статского советника. В 1876 году Гончаров избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете (почетный член с 1885 года).

Уже в первом романе «Обыкновенная история» (1847), принёсшем Гончарову известность, ярко проявилась способность преображать частные характеры и местные ситуации в «коренные» общечеловеческие типы и коллизии. В основе романа - извечный кон­фликт идеализма и рационально-прагматического практицизма (находящий выражение в столкновении 20-летнего провинциала Александра Адуева, выпускника Московского университета, и его 37-летнего дядюшки, столичного чиновника и предпринимателя Петра Ивановича). В этом противоборстве жизнепониманий, возрастов (молодости и зрелости), исторических формаций (патриархально-русской и новой, ориентированной на западноевропейскую модель) Гончаров не стоит на стороне ни одного из оппонентов, но поверяет каждого на соответствие гармонической «норме» человеческого бытия, подлинной полноте жизни, выявляя в итоге их равно пагубную односторонность.

В качестве секретаря экспедиции под начальством адмирала Е. В. Путятина Гончаров с 1852 года по 1854 год участвовал в кругосветном плавании на военном корабле «Паллада». Путевые записки, появлявшиеся в периодике, составили книгу «Фрегат "Паллада"» (отдельно издана, 1858) - уникальный образец «географического романа» (М. М. Бахтин), героями которого стали целые народы, страны и континенты. Гончаров не абсолютизирует какой-либо из национальных укладов (например, наиболее развитой в промышленном и торговом отношении Англии), но видит залог подлинного прогресса своей страны и всего человечества в синтезе самых разных начал человеческого бытия: делового и созерцательного, рационального и эмоционального, цивилизованного и «естественного».

В 1859 году вышел в свет роман Гончарова «Обломов», сразу же признанный выдающимся художественным явлением (Н. А. Добролюбов, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и др.). Его главный герой - русский дворянин Илья Ильич Обломов - стал архетипичным образом новой европейской литературы наряду с Гамлетом, Дон Кихотом, Фаустом. В центре романа - любовная и жизненная драма Обломова; основу конфликта составляет противопоставление идеалов жизни-покоя (созерцательность, нежелание любых перемен, пассивность, вплоть до полной апатии, воплощённые в Обломове) и жизни-движения (представленной образами Андрея Штольца и Ольги Ильинской). Синтез разных национальных и культурных компонентов явлен в образе Штольца, друга Обломова, унаследовавшего дисциплину упорного труда, самостоятельность, чувство долга от отца, немца, а духовное начало - от матери, русской дворянки. Преодолев односторонность как немецкого бюргерства (человека западного), так и российского барства (человека восточного), Штольц ищет и находит «равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа». Гончаровский идеал русской женщины-христианки - Ольга Ильинская, осознавшая своё семейное и общественное назначение как бесконечный труд души и ума.

В последнем романе Гончарова «Обрыв» (1869) в значительно большей степени, чем в «Обыкновенной истории» и «Обломове», на первый план вынесена тема любви. Сюжет романа драматизирован двумя конфликтами, навеянными русской общественной ситуацией 1860-х годов, но как всегда у Гончарова универсализированными: конфликтом отцов и детей (в котором представительнице патриархальной России - деспотичной, но доброй Татьяне Марковне Бережковой противостоят её внуки - ху­дож­ник - дилетант Борис Райский и Вера, самостоятельно ищущие свой жизненный путь), а также конфликтом «вечной правды» Христа с новой - вульгарно-материалистической и антихристианской (противопоставление Веры и Марка Волохова). Несовместимые идеологии конкретизированы в романе как полярно различные трактовки любви: «на срок», без каких бы то ни было нравственных обязательств, и в виде нераздельного с супружеством чувства взаимного долга.

Романы Гончарова построены на внешне простых, лишённых занимательной интриги событиях, воплощающих, однако, неизменные духовно-нравственные устремления человека; в их основе - испытание главных героев любовью. В целом для поэтики Гончарова характерна установка на масштабное обобщение. Средствами осмысления героев в широком историческом, литературном и мифологическом контексте становятся многозначная семантика антропонимов, символизм деталей (халат и диван Обломова; чемодан Райского, беседка и часовня с ликом Спасителя в «Обрыве» и др.), сквозные мотивы (лежание и движение, квартира и дом, гора и равнина, огонь и угасание и т.п.) и др.

Среди других произведений Гончарова - мемуары «Необыкновенная история» (опубликованы в 1924) о творческих и личных отношениях с И. С. Тургеневым; «Заметки о личности Белинского» (1881), «В университете» (1887), «На родине» (1888); очерки «Литературный вечер» (1880), «Слуги старого века» (1888); литературно-критические статьи - «Мильон терзаний» (1872), содержащая блестящий анализ «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Лучше поздно, чем никогда» (1879), посвящённая разбору собственных романов.

Сочинения:

Ли­те­ра­тур­но-кри­ти­че­ские ста­тьи и пись­ма. Л., 1938;

Собр. соч. М., 1977–1980. Т. 1–8;

Полн. собр. соч. и пи­сем: В 20 т. СПб., 1997–2004–. Т. 1–7–.