ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Российский график, живописец, сценограф, народный художник РСФСР (1979 год), член-корреспондент АХ СССР (1973 год).
Учился в Москве - в студиях К. Ф. Юона (1915-1916 годы) и И. И. Машкова (1917 год), ГСХМ-Вхутеине (1918-1927 годы) у А.В. Шевченко, В. А. Фаворского. Член-учредитель ОСТ (1925 год).
Выдающийся художник книги, мастер стилистически адекватной интерпретации литературного текста, распространённой на оформление издания в целом (издания сочинений А. А. Блока, 1924 и 1966 годы; Ф. Петрарки, 1953 год; И. В. Гёте, 1956 и 1969 годы; У. Шекспира, 1958 год; М. де Сервантеса, 1961 год; Ф. М. Достоевского, 1969-1971 годы, и другие; все - ксилография).
Писал исторические картины, в которых заметно влияние экспрессионизма («Смерть Марата», 1927-1929 годы, ГТГ), портреты (Н. Н. Купреянова, 1930 год; И. Г. Эренбурга, 1954 год, Литературный музей, Москва, и другие), пейзажи и натюрморты в декоративной манере, близкой фовизму.
Автор панно для павильонов ВСХВ (1939, 1954 годы) и советских павильонов на Всемирных выставках в Париже (1937 год) и Брюсселе (1958 год), для ресторана «Прага» в Москве (1954 год) и другие.
Оформлял спектакли с 1924 года («Бойцы» Б. С. Ромашова, 1933 год, Центральный театр Красной Армии; «Братья Карамазовы» по Достоевскому, 1960 год, МХАТ, и другие).
Преподавал в Москве - в Полиграфическом институте (1930-1934 и 1948-1979 годы; профессор с 1958 года), Институте изобразительных искусств (1934-1938 годы) и Институте прикладного и декоративного искусства (1947-1949 годы). Государственная премия СССР (1973 год).
Сочинения:
Об искусстве графики. М., 1960;
Художник и книга. М., 1964;
Теория композиции. 3-е изд. М., 1991.
Иллюстрации:
А. Д. Гончаров. Гравюра для обложки каталога «15 лет РККА». 1933. Архив БРЭ.