ГОНЧАРОВ АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Военная служба

Афанасий Николаевич Гончаров происходил из дворянской семьи. Его предки были выходцами из Калужской губернии.

Родился Г. в 1760 г. в Санкт-Петербурге. Отец – Николай Афанасьевич, мать – Екатерина Андреевна.

По заведенной в то время традиции Г. посвятил себя военной карьере. В 1770 г. определен на службу в чине унтер-офицера. Быстро поднимаясь по служебной лестнице, к 1783 г. стал капитаном. В 1786 г. по состоянию здоровья Г. покинул службу в чине секунд-майора.

Гражданская жизнь

Согласно законам того времени, большинство дворянских имений передавались одному из наследников – по майорату. В 1785 г. Г. получил наследство – имение отца Полотняный завод в Калужской губернии, перешедший в собственность семьи в 1735 г.

Титул дворянина был присвоен Г. только в 1789 г. Многое сделал для развития производства полотняной и бумажной фабрик в Полотняном заводе, за что в 1791 г. получил в награду орден Св. Владимира 4-й степени.

Находясь в своем имении, занимался общественными делами. В 1806 – 1808 гг. Г. исполнял полномочия предводителя дворянства Медынского уезда. Однако вскоре состояние его здоровья ухудшилось, и Г. отправился на лечение за границу. Местом его лечения была избрана Австрия.

Управление имением было поручено супруге Г. и его сыну Николаю. Фактически супруги больше не жили вместе. Надежда Платоновна, получив капитал в 200 тыс. руб., перебралась в Москву.

Возвращению на Родину

Возвращение Г. в Россию относится к 1812 г. Именно в Полотняном заводе в октябре 1812 г. Г. встретился с М.И. Кутузовым, который обустроил в усадьбе свою главную квартиру после битвы под Малоярославцем.

Несмотря на то, что Полотняный завод считался самым крупным и населенным в Медынском уезде, постепенно промышленный кризис 1820-х гг. сказался и на нем. Материальное положение Г. ухудшилось. Сказалась и жизнь на широкую ногу.

В 1830 г. здесь с целью сватовства к внучке Г. Наталье побывал А.С. Пушкин.

Умер Г. 28 сентября 1832 г. в своем родовом имении.

Семья

Супруга – Надежда Платоновна Гончарова. Сын – Николай.