ГОНЧАРНЫЙ ГОРН

ГОНЧА́РНЫЙ ГОРН - те­п­ло­тех­ническое уст­рой­ст­во для об­жи­га гли­ня­ных из­де­лий , снаб­жён­ное осо­бы­ми ка­ме­ра­ми для сжи­га­ния то­п­ли­ва и раз­ме­ще­ния из­де­лий, раз­де­лён­ны­ми пе­ре­го­род­кой с от­вер­стия­ми для про­хо­ж­де­ния го­ря­чих га­зов.

Раз­ли­ча­ют­ся гончарные горны с вер­ти­каль­ным (рисунок 1), го­ри­зон­таль­но-диа­го­наль­ным (рисунок 2) и сме­шан­ным (рисунок 3) на­прав­ле­ни­ем дви­же­ния го­ря­чих га­зов при их вхо­де в об­жи­га­тель­ную ка­ме­ру.

В ис­то­рии гон­чар­ст­ва из­вест­ны различные ко­ст­ро­вые, очаж­ные и печ­ные уст­рой­ст­ва для об­жи­га из­де­лий, но лишь с по­яв­ле­ни­ем гончарного горна, бла­го­да­ря раз­дель­но­му раз­ме­ще­нию то­п­ли­ва и из­де­лий, ста­ло воз­мож­ным ре­гу­ли­ро­вать объ­ё­мы од­но­вре­мен­но сжи­гае­мо­го то­п­ли­ва, то есть ре­жим об­жи­га.

Са­мые ран­ние гончарные горны (VI-V-е тысячелетия до нашей эры) вы­яв­ле­ны на Ближ­нем Вос­то­ке; в Центральной Азии они из­вест­ны с IV-III-го тысячелетий; со II-I-го тысячелетий до нашей эры - в Сре­ди­зем­но­мо­рье, Центральной и Запаной Ев­ро­пе (ши­ро­кое при­ме­не­ние - с I-го тысячелетия нашей эры); в Северном При­чер­но­мо­рье - со 2-й половины I-го тысчелетий до нашей эры; в восточно-ев­ропейской ле­со­сте­пи – с I-й половины I-го тысячелетия нашей эры. На­ря­ду с Гончарным горном не­ко­то­рые сель­ские гон­ча­ры до начала XX века ис­поль­зо­ва­ли и печ­ные уст­рой­ст­ва для об­жи­га по­су­ды.

Иллюстрации:

Гон­чар­ные гор­ны с вер­ти­каль­ной (1), го­ри­зон­таль­но-диа­го­наль­ной (2), сме­шан­ной (3) си­сте­мой по­ступ­ле­ния го­ря­чих га­зов: а – ка­ме­ра для сжи­га­ния то­пли­ва; б – ка­ме­ра для раз­ме­ще­ния из­де­лий. Архив А. А. Бобринского.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)