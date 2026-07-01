ГОНЧАРНЫЙ ГОРН
ГОНЧА́РНЫЙ ГОРН - теплотехническое устройство для обжига глиняных изделий, снабжённое особыми камерами для сжигания топлива и размещения изделий, разделёнными перегородкой с отверстиями для прохождения горячих газов.
Различаются гончарные горны с вертикальным (рисунок 1), горизонтально-диагональным (рисунок 2) и смешанным (рисунок 3) направлением движения горячих газов при их входе в обжигательную камеру.
В истории гончарства известны различные костровые, очажные и печные устройства для обжига изделий, но лишь с появлением гончарного горна, благодаря раздельному размещению топлива и изделий, стало возможным регулировать объёмы одновременно сжигаемого топлива, то есть режим обжига.
Самые ранние гончарные горны (VI-V-е тысячелетия до нашей эры) выявлены на Ближнем Востоке; в Центральной Азии они известны с IV-III-го тысячелетий; со II-I-го тысячелетий до нашей эры - в Средиземноморье, Центральной и Запаной Европе (широкое применение - с I-го тысячелетия нашей эры); в Северном Причерноморье - со 2-й половины I-го тысчелетий до нашей эры; в восточно-европейской лесостепи – с I-й половины I-го тысячелетия нашей эры. Наряду с Гончарным горном некоторые сельские гончары до начала XX века использовали и печные устройства для обжига посуды.
Иллюстрации:
Гончарные горны с вертикальной (1), горизонтально-диагональной (2), смешанной (3) системой поступления горячих газов: а – камера для сжигания топлива; б – камера для размещения изделий. Архив А. А. Бобринского.