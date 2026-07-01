ГОНЧАРЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Гончаренко Михаил Иванович (05.11.1861–?) – из дворян Курской губ. На службе с 30.08.1878. Окончил 1 Санкт-Петербургскую военную гимназию, 1 Павловское военное училище (1880) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1886). По ГШ. Произведен в прапорщики в 33 абр. Подпор. (с 31.10.1881). Пор. (с 01.12.1885). Шт.-кап. (с 21.03.1886). Капитан Генерального штаба (с 24.04.1888). Подполк. (с 28.03.1893). Полк. (с 13.04.1897). Ген.-майор (с 03.07.1906). Ген.-лейт. (с 06.12.1912). Служба: Ст. адъютант штаба Х АК (24.11.1886–11.02.1893). Штаб-оф. для поручений при штабе Киевского военного округа (11.02.1893–10.02.1894). Штаб-оф. при управлении 51 пехотной резервной бригады (10.02.1894–08.10.1899). Нач. штаба 10 кав. дивизии (08.10.1899–03.02.1903). Командир 125 Курского пп (03.02.1903–03.07.1906). Нач. штаба Оренбургского казачьего войска (03.07.1906–01.12.1908). Вступил в должн. 25.08.1906. Врид Наказного атамана Оренбургского казачьего войска (22.09.–08.10, 24.10.–10.11, 29.11.1906–14.02.1907; 15.07–15.08, 16–27.11.1907; 20.01.–31.01.1908; 23.03.–02.04, 25.05–04.06, 11.06–11.08.1908). В командировке для ревизии школ и станичных правлений Оренбургского казачьего войска (22.08.–15.09.1907). Генерал для поручений при ГУВУЗ (01.12.1908–08.1917). Почетный казак ст. Степной (с 31.12.1907). Награды: чин полковника (1897); Св. Анны 2-й ст. (1901); чин ген.-майора (1906); Св. Вл. 3-й ст. (1909); чин ген.-лейт. (1912); Св. Стан. 1-й ст. (1913), Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., 4-й ст., Св. Анны 1-й ст., 3-й ст., Св. Стан. 2-й, 3-й ст., медали: в память царствования имп. Александра III, бронзовой «За труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи», в память 100-летия Отечественной войны 1812, в память 300-летия Царствования дома Романовых, за труды по отличному выполнению мобилизации 1914, орден Бухарской золотой звезды 1-й ст. (1907). Женат на дочери коллежского асессора Марии Федоровне Лезель. Дети: Екатерина (11.10.1890), Николай (16.02.1892), Федор (16.02.1893), Надежда (20.07.1898), Вера (20.07.1898).