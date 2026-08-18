ГОНЧАР ОЛЕСЬ

ГОНЧАР Олесь (Александр Терентьевич) - украинский писатель, академик Академии Наук Украины (1978 год), Герой Социалистического Труда (1978 год).

Писал на украинском и русском языках. В июне 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Окончил Днепропетровский университет (1946 год). Литературным твор­че­ст­вом занимался с 1938 года. Романы Гончара «Альпы» («Альпи», 1946 год), «Голубой Дунай» («Голубий Дунай», 1947 год), «Злата Прага» (1948 год) составили трилогию «Знаменосцы» («Прапороносці»), в которой сказалось влияние официозных представлений о Великой Отечественной вой­не . В сочинениях Гончара 1950-х - начала 1960-х годов романтичное мироощущение, утверждение красоты окружающего мира сочетаются с апологией социалистических преобразований и тенденциозным освещением исторических событий (романы «Таврия», 1952 год, «Перекоп», 1957 год). Неприкрашенная правда о войне отражена в романах «Человек и оружие» («Людина i зброя», 1960 год) и «Циклон» (1970 год). С конца 1960-х годов в творчестве Гончара усиливаются антитоталитарный пафос и обличение бездуховности (роман «Собор», 1968 год, подвергнутый резкой критике). В сочинениях 1980-х годов Гончар осмысляет трагические эпизоды советской истории (повесть «Далёкие костры», 1987 год, о голоде на Украине в 1930-х годы) и современности (рассказ «Чёрный яр», 1986 год, об аварии на Чернобыльской АЭС). Ленинская премия (1964 год), Государственная премия СССР (1948, 1949, 1982 годы). Награждён 4 орденами Ленина.

Сочинения :

Собр. соч.: В 5 т. М., 1973–1975; Що­ден­ни­ки. Київ, 2002. Т. 1–3