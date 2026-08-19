ГОМУЛКА ВЛАДИСЛАВ

ГОМУ́ЛКА (Gomułka) ВЛАДИСЛА́В. Польский государственный и по­ли­тический дея­тель (партийный псевдоним Ве­слав).

По­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, по про­фес­сии сле­сарь. В 1926 году всту­пил в Коммунистическую партию Поль­ши, в 1926-1932 годах вхо­дил в ру­ко­во­дство проф­сою­за хи­мической промышленности, в 1932-1934 годах на­хо­дил­ся под аре­стом за ком­му­ни­стическую дея­тель­ность, в 1934-1935 годах учил­ся в Ле­нин­ской шко­ле в Мо­ск­ве. В 1936-1939 годах вновь на­хо­дил­ся под аре­стом в Поль­ше. В 1939-1941 годах жил в СССР. С 1942 года уча­ст­ник польского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния, один из соз­да­те­лей Поль­ской ра­бо­чей пар­тии (ППР), в 1943-1948 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК ППР. В ию­ле 1944 года во­шёл в со­став временного Люб­лин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, с декабря 1944 года за­ни­мал пост ви­це-пре­мье­ра и ми­ни­ст­ра по де­лам воссоеди­нён­ных зе­мель. В 1948 году был об­ви­нён Б. Бе­ру­том и другтми чле­на­ми ЦК в так называемом пра­вом на­цио­на­ли­стическом ук­ло­не, на 3-м пле­ну­ме ЦК Поль­ской объ­е­ди­нён­ной ра­бо­чей пар­тии (ПОРП) в но­ябре 1949 года вы­ве­ден из со­ста­ва ЦК, а в 1951 году ис­клю­чён из пар­тии и аре­сто­ван (в за­клю­че­нии до 1954 года). В октябре 1956 года, во вре­мя по­ли­тического кри­зи­са в Поль­ше, три­ум­фаль­но вер­нул­ся во вла­ст­ные струк­ту­ры. В 1956-1970 годах член По­лит­бю­ро, 1-й сек­ре­тарь ЦК ПОРП. Про­вёл ряд ре­форм, в ре­зуль­та­те ко­то­рых бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но боль­шин­ст­во кол­лек­тив­ных хо­зяйств на се­ле, пре­кра­ще­но пре­сле­до­ва­ние ка­то­лической церк­ви , смяг­че­на цен­зу­ра. В то же вре­мя Гомулка. ре­ши­тель­но бо­рол­ся с по­ли­тической оп­по­зи­ци­ей в ПНР, в 1968 году был од­ним из ини­циа­то­ров вво­да войск стран - чле­нов Организации Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию. Со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию поль­ско-гер­ман­ско­го до­го­во­ра 1970 года о нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду ПНР и ФРГ. 20.12.1970 года в ре­зуль­та­те вол­не­ний, воз­ник­ших в знак про­тес­та про­тив по­вы­ше­ния цен на про­до­вольственные то­ва­ры, был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. До 1972 года ос­та­вал­ся де­пу­та­том Сей­ма.