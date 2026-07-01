Гомстед-акт (англ. Homestead Act)

Го`мстед-акт (англ. Homestead Act) — закон об общественных землях, принятый 20 мая 1862 при поддер-жке А. Линкольна. По нему любой гражданин Соединенных Штатов Америки старше 21 года, не воевавший на стороне Юга против Севера, мог получить надел до 160 акров (64,8 га) после уплаты небольшого регистрационного сбора, а после пяти лет освоения оформить его в собственность. Можно было приобрести надел в собственность и досрочно, уплатив 1,25 долларов за акр. Тем самым были окончательно сломаны все барьеры на пути фермерской колонизации и развития переселенческого аграрного капитализма. Развитию земледелия способствовали стальной плуг и механизированная техника, скотовод- ства — колючая проволока (с 1870-х). Г.-а. привлекал также эмигрантов, особенно из Германии и Скандинавии. Всего в 1862—1934 государ- ство выдало права собственности на 1,6 млн гомстедов общей площадью 270 акров, т. е. почти 10 % территории США. Вплоть до 1890-х, пока оставались незанятые общественные земли, возможность стать самостоятельным фермером-гомстедером играла, как писал в 1893 историк Фредерик Джексон Тернер (1861—1932), роль «предохранительного клапана», снимавшего социальное напряжение. Г.-а. ускорил вытеснение со своих земель коренного населения США — охотников и собирателей. Окончательно отменен в 1976 (на Аляске — в 1986). Лит.: Gates Р. W. Agriculture and the Civil War. New York, 1965; Idem. History of Public Land Law Development. Washington, D.C., 1987; Idem. The Jeffersonian Dream: Studies in the History of American Land Policy and Development. Albuquerque (N. M.), 1996; Куропятник Г. П. Гомстед-акт и сельское хозяйство в годы войны с Югом, 1861—1865 // Американский ежегодник. 2003. М., 2005.