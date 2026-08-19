ГОМСТЕД-АКТ
ГОМСТЕД-АКТ (Homestead Act) - в США закон о земельных наделах, принятый в мае 1862 года в ходе Гражданской войны в США 1861-1865 годов.
Под давлением радикально-демократического крыла Республиканской партии по гомстед-акт каждый гражданин США, достигший 21 года и не воевавший на стороне Юга против Севера, мог получить из земель общественного фонда участок земли не более 160 акров (64,75 га) после уплаты регистрационного сбора в размере 10 долларов. Поселенец, приступивший к обработке земли и начавший возводить на ней строения, получал бесплатно право собственности на эту землю по истечении 5 лет. Участок мог быть приобретён в собственность досрочно при уплате 1,25 долларов за акр. Принятие гомстед-акт, мероприятия против рабовладельцев, проведённые в ходе гражданской войны, и Реконструкция Юга США знаменовали собой победу фермерского пути развития в американском сельском хозяйстве. К 1900 году по гомстед-акт в США было роздано около 600 тыс. гомстедов общей площадью около 80 млн. акров. Гомстед-акт был отменён в 1976 году.