ГОМСТЕД-АКТ

ГОМСТЕД-АКТ (Homestead Act) - в США за­кон о зе­мель­ных на­де­лах, при­ня­тый в мае 1862 года в хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов.

Под дав­лени­ем ра­ди­каль­но- де­мо­кра­тического кры­ла Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии по гомстед-акт ка­ж­дый гра­ж­да­нин США, дос­тиг­ший 21 го­да и не вое­вав­ший на сто­ро­не Юга про­тив Се­ве­ра, мог по­лу­чить из зе­мель об­щественного фон­да уча­сток зем­ли не бо­лее 160 ак­ров (64,75 га) по­сле уп­ла­ты ре­ги­ст­рационного сбо­ра в раз­ме­ре 10 долларов. По­се­ле­нец, при­сту­пив­ший к об­ра­бот­ке зем­ли и на­чав­ший воз­во­дить на ней строе­ния, по­лу­чал бес­плат­но пра­во соб­ст­вен­но­сти на эту зем­лю по ис­те­че­нии 5 лет. Уча­сток мог быть при­об­ре­тён в соб­ст­вен­ность дос­роч­но при уп­ла­те 1,25 долларов за акр. При­ня­тие гомстед-акт, ме­ро­прия­тия про­тив ра­бо­вла­дель­цев, про­ве­дён­ные в хо­де гражданской вой­ны , и Ре­кон­ст­рук­ция Юга США зна­ме­но­ва­ли со­бой по­бе­ду фер­мер­ско­го пу­ти раз­ви­тия в американском сельском хозяйстве. К 1900 году по гомстед-акт в США бы­ло роз­да­но около 600 тыс. гом­сте­дов об­щей пло­ща­дью около 80 млн. ак­ров. Гомстед-акт был от­ме­нён в 1976 году.

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