ГОМРУЛЯ ЛИГИ
ГО́МРУЛЯ ЛИ́ГИ. Общественно-политические организации в Британской Индии в 1916 - начале 1918 годов.
Выступавшие с критикой британского колониального правления, гомруля лиги возникли под впечатлением движения за самоуправление Ирландии (см. Гомруль) и действовали под руководством видных деятелей Индийского национального конгресса (ИНК) А. Безант и Б. Г. Тилака. Гомруля лиги выступали за достижение самоуправления Индии легитимными методами и созыв национального парламента, требовали создания профессиональных союзов, проводили массовые агитационные акции. Наибольшим влиянием гомруля лиги пользовались в Мадрасе (ныне Ченнаи), Пуне и Бомбее (ныне Мумбаи). Деятельность гомруля лиги способствовала развитию общественного сознания и вовлечению широких слоёв населения Индии в освободительную борьбу.