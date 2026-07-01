ГОМРУЛЯ ЛИГИ

ГО́МРУЛЯ ЛИ́ГИ. Об­ще­ст­вен­но-по­ли­тические ор­га­ни­за­ции в Бри­тан­ской Ин­дии в 1916 - начале 1918 годов.

Вы­сту­пав­шие с кри­ти­кой британского ко­ло­ни­аль­но­го прав­ле­ния, гомруля лиги воз­ник­ли под впе­чат­ле­ни­ем дви­же­ния за са­мо­управ­ле­ние Ир­лан­дии (см. Гом­руль ) и дей­ст­во­ва­ли под ру­ко­во­д­ством вид­ных дея­те­лей Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) А. Без­ант и Б. Г. Ти­ла­ка. Гомруля лиги вы­сту­па­ли за дос­ти­же­ние са­мо­управ­ле­ния Ин­дии ле­ги­тим­ны­ми ме­то­да­ми и со­зыв национального пар­ла­мен­та, тре­бо­ва­ли соз­да­ния профессиональных сою­зов, про­во­ди­ли мас­со­вые аги­тационные ак­ции. Наи­боль­шим влия­ни­ем гомруля лиги поль­зо­ва­лись в Мад­ра­се (ны­не Чен­наи), Пу­не и Бом­бее (ны­не Мум­баи ). Дея­тель­ность гомруля лиги спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию об­щественного со­зна­ния и во­вле­че­нию ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния Ин­дии в ос­во­бо­дительную борь­бу.

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