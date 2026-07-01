Гомруля лига

Го`мруля ли`га — ирландская нацио­нальная политическая партия, действовавшая в 1873—1882. Преобразована в 1873 из ирландской Ассоциации самоуправления (1870). Выступала за предоставление Ирландии самоуправления (гомруля) парламентским путем. Основатель — дублинский адвокат-националист Иса­ак Батт. Программа Г. л. предусматривала создание ирландского парламента для решения внутренних вопросов при сохранении верховной власти Вестминстера и британской короны. В 1874 стала третьей партией Соединенного Королевства, избрав в палату общин 60 депутатов-гомрулеров, где они составили оппозиционную фракцию, широко применявшую тактику парламентской обструкции. После смерти Батта Г. л. возглавил Ч. С. Парнелл, превратив ее в 1882 в Ирландскую парламентскую партию, ставшую крупнейшей политической силой Ирландии. Вне стен парламента гомрулеры получили поддержку образованной в 1879 под руководством Парнелла Национальной Земельной Лиги, возглавившей широкое кресть-янское движение против английского лендлордизма. Лит.: История Ирландии. М., 1980; Jackson A. Home Rule: An Irish History, 1800—2000. Oxford, 2004.