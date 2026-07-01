ГОМПЕРС СЭМЮЭЛ

ГО́МПЕРС (Gompers) СЭ́МЮЭЛ. Проф­со­юз­ный дея­тель США.

Эмиг­ри­ро­вав в 1863 году из Ве­ли­ко­бри­та­нии в США, ра­бо­тал в та­бач­ной промышленности. Был од­ним из ос­но­ва­те­лей об­ще­на­цио­наль­ной ас­со­циа­ции це­хо­вых сою­зов США и Ка­на­ды - Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да (АФТ). В 1886-1924 годах (с пе­ре­ры­вом в 1895 году) пре­зи­дент АФТ. Вы­ра­жая ин­те­ре­сы ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной при­ви­ле­ги­ро­ван­ной про­слой­ки АФТ, Гомперс пре­пят­ст­во­вал приё­му в проф­сою­зы аф­роа­ме­ри­кан­цев, не­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих, им­ми­гран­тов, вы­сту­пал про­тив уча­стия проф­сою­зов в по­ли­тической борь­бе, на­стаи­вал на ог­ра­ни­че­нии их дея­тель­ности эко­но­мическими во­про­са­ми. Ини­циа­ти­вы Гомперса бы­ли на­прав­ле­ны на соз­да­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий функ­цио­ни­ро­ва­ния це­хо­вых сою­зов и за­щи­ту кол­лек­тив­но-до­го­вор­ных прав их чле­нов. Гомперс уча­ст­во­вал в соз­да­нии ме­ж­ду­народных ре­фор­ми­ст­ских профсоюзных цен­тров - Пан­аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да (1918 год) и Ам­стер­дам­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов (1919 год). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны под­дер­жи­вал внеш­не­по­ли­тические ак­ции пре­зи­ден­та Т. В. Виль­со­на, ак­тив­но со­дей­ст­вуя в ка­че­ст­ве члена Национального со­ве­та обо­ро­ны реа­ли­зации пра­ви­тельственной про­грам­мы во­енного про­изводства. Рез­ко осу­дил Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года в Рос­сии, вы­сту­пал про­тив при­зна­ния СССР Со­еди­нён­ны­ми Шта­та­ми Аме­ри­ки.