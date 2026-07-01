ГОМПЕРС СЭМЮЭЛ
ГО́МПЕРС (Gompers) СЭ́МЮЭЛ. Профсоюзный деятель США.
Эмигрировав в 1863 году из Великобритании в США, работал в табачной промышленности. Был одним из основателей общенациональной ассоциации цеховых союзов США и Канады - Американской федерации труда (АФТ). В 1886-1924 годах (с перерывом в 1895 году) президент АФТ. Выражая интересы квалифицированной привилегированной прослойки АФТ, Гомперс препятствовал приёму в профсоюзы афроамериканцев, неквалифицированных рабочих, иммигрантов, выступал против участия профсоюзов в политической борьбе, настаивал на ограничении их деятельности экономическими вопросами. Инициативы Гомперса были направлены на создание благоприятных условий функционирования цеховых союзов и защиту коллективно-договорных прав их членов. Гомперс участвовал в создании международных реформистских профсоюзных центров - Панамериканской федерации труда (1918 год) и Амстердамского интернационала профсоюзов (1919 год). Во время 1-й мировой войны поддерживал внешнеполитические акции президента Т. В. Вильсона, активно содействуя в качестве члена Национального совета обороны реализации правительственной программы военного производства. Резко осудил Октябрьскую революцию 1917 года в России, выступал против признания СССР Соединёнными Штатами Америки.