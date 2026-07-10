ГОМОФОНИЯ
ГОМОФО́НИЯ (от -гомо… и греч. φωνή – звук, голос). Род многоголосия, в котором голоса подразделяются на главный и сопровождающие.
В Древней Греции термин «гомофония» означал исполнение мелодии голосом в сопровождении инструмента или её пение несколькими голосами в унисон, а также в октаву. В современном понимании гомофония - гомофонно-гармоничный склад музыкальный, характеризующийся взаимодействием 3 основных функций голосов: мелодии, баса и гармоничных голосов. Гомофония развилась в русле европейской музвкальной культуры. Элементы гомофонного склада были присущи уже некоторым ранним формам многоголосия - тем, в которых наблюдается более или менее отчётливое функциональное разделение голосов музыкальной ткани (например, в метризованном органуме, фобурдоне XIV века). В XV-XVI веках при господстве полифонического письма (смотри полифония) элементы гомофонии накапливались в итальянских фроттолах, вилланеллах, французских шансон, лютневой музыке, бытовых многоголосных танцевальных жанрах, протестантском хорале. Большую роль в становлении гомофонии сыграла практика исполнения полифонических произведений (мадригалов и других) на клавесине, лютне, органе (вместо пения), в том числе аккомпанирование певцу или инструменталисту, играющему на духовом или струнном смычковом инструменте одну из партий этого произведения или импровизирующему новую мелодию. В результате однотембрового звучания многоголосия на гармоничных инструментах полифоническая ткань постепенно преобразовывалась в аккордовую и в конечном счёте гомофонную. Тембровый контраст с солирующим голосом или инструментом способствовал превращению самостоятельных линий полифонической фактуры в единый аккомпанирующий слой, противостоящий мелодии. Эта традиция музицирования подготовила практику генерал-баса. С начала XVII века он стал обязательным компонентом фактуры - многоголосным аккордовым сопровождением в композиции нового типа (смотри бассо континуо). Появление композиции с генерал-басом (оперная монодия, сольный вокальный концерт) положило начало развитию собственно гомофонного склада. Принцип гомофонии ярко проявился в оперном речитативе (смотри иллюстрацию 1).
Переход к новой, гомофонной композиции отвечал музыкально-эстетическим устремлениям, возникшим под влиянием идей европейского Возрождения. Этот тип композиции утверждал гомофонный по существу принцип солирования: мелодия выделилась на обобщённом фоне многоголосного сопровождения яркостью, раскрепощённостью линии, индивидуализированной экспрессией, способностью передать дыхание, естественную фразировку человеческой речи.
1-й этап развития гомофонии, так называемая эпоха генерал-баса (XVII - середина XVIII веков), характеризуется сочетанием принципов полифонического и гомофонного письма, постепенным оттеснением полифонии в большинстве жанров вокальной и инструментальной музыки, бурным становлением аккордовой гармонии, вызреванием в рамках полифонической и гомофонно-полифонической форм (старинных сонатной, двухчастной, концертной) принципов гомофонного формообразования, опирающегося на тональные соотношения и координацию разделов формы, на соподчинение каденций, членящих целое на составные части (смотри также модуляция).
2-й этап (середина XVIII - XIX веков) - период расцвета гомофонного письма. В гомофонной гармонии осуществился тональный принцип ритмично протекающих контрастных ладофункциональных смен (смотри тональность) - принцип чередования аккордов, соотнесённого с пульсацией сильных и слабых долей такта. В этот период откристаллизовались гомофонные музыкальные формы; сонатная форма и сонатно-симфонический цикл (смотри циклические формы) явились высшим достижением гомофонного формообразования. К концу XIX века соотношение гомофонных и полифонических форм изменилось. Развитие гармонии - фундамента гомофонных форм - достигло предела, за которым, по словам С. И. Танеева, связующая сила гармоничных отношений утрачивала своё конструктивное значение. В связи с этим, наряду с продолжающимся развитием гомофонии (С. С. Прокофьев, М. Равель), резко возрос интерес к возможностям полифонии (И. Ф. Стравинский, Д. Д. Шостакович, П. Хиндемит, А. Шёнберг, А. фон Веберн).
Важнейшим и качественно новым элементом гомофонного письма явился аккорд, который мыслился как единство не только фактурное, ритмическое, но и акустическое, ладофункциональное. Эта многосторонность принципиально отличает аккордовую ткань от полифонического многоголосия в технике «нота против ноты» (с его моноритмичностью голосов). Важнейшая черта аккорда - ладофункциональная монолитность; она действенна даже при его фактурно-ритмической разработке. Свёртывание многоголосия в аккорды рождает совершенно иную, чем в полифонии, идею гармоничного развития, то есть чередование аккордов, понимаемое как смена контрастных функций тональных. С этим связан иной тип формообразования, которому свойственны единство всех голосов фактуры при сменах напряжения и покоя, нарастаний и спадов, общность кульминаций, одновременность цезур. Для гомофонии характерен высокодифференцированный синтаксис, организующий музыкальное развитие не только на уровне крупных построений (как в полифонических формах), но и на уровне фраз, мотивов (смотри иллюстрацию 2).
Гомофония допускает многообразные варианты ритмического соотношения между голосами, в результате чего образуются типы гомофонной фактуры: аккордовый тип; тип развитой мелодии с аккордовым или фигурационным сопровождением; полифонизированная гомофония. В чисто аккордовом складе мелодия, бас и аккомпанирующие голоса моноритмичны. Наиболее специфичная черта гомофонии - ритмичный контраст между главным и побочными голосами, при котором функция первого выражена наиболее рельефно. В этом случае вступает в действие контраст между индивидуализированной линией и ритмом в мелодичном голосе и обобщёнными фактурно-ритмичными формулами сопровождения. Гомофонная фактура может обогащаться элементами полифонии. Развитые, активные сопровождающие голоса уже в эпоху венских классиков были насыщены тематическим материалом, полифонизировали гомофонную ткань. Тяготение к полифонии проявляется при всяком ритмичном и мелодичном оживлении баса и средних голосов, особенно при появлении контрапунктов, имитаций. Полифонизированная гомофонная ткань соединяет энергию свободно развивающихся индивидуализированных мелодичных линий с богатством гомофонной аккордики и динамичностью функциональных смен.
Иллюстрации:
К. Монтеверди. «Орфей». Архив БРЭ.
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 4. 2-я часть. Архив БРЭ.