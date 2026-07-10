ГОМОФОНИЯ

ГОМОФО́НИЯ (от -го­мо… и греч. φωνή – звук, го­лос). Род мно­го­го­ло­сия, в ко­то­ром го­ло­са под­раз­де­ля­ют­ся на глав­ный и со­про­во­ж­даю­щие.

В Древ­ней Гре­ции тер­мин «гомофония» оз­на­чал ис­пол­не­ние ме­ло­дии го­ло­сом в со­про­во­ж­де­нии ин­ст­ру­мен­та или её пе­ние не­сколь­ки­ми го­ло­са­ми в уни­сон, а так­же в ок­та­ву. В современном по­ни­ма­нии гомофония - го­мо­фон­но-гар­мо­ничный склад му­зы­каль­ный, ха­рак­те­ри­зую­щий­ся взаи­мо­дей­ст­ви­ем 3 основных функ­ций го­ло­сов: ме­ло­дии, ба­са и гар­мо­ничных го­ло­сов. Гомофония раз­ви­лась в рус­ле ев­ропейской музвкальной куль­ту­ры. Эле­мен­ты го­мо­фон­но­го скла­да бы­ли при­су­щи уже не­ко­то­рым ран­ним фор­мам мно­го­го­ло­сия - тем, в ко­то­рых на­блю­да­ет­ся бо­лее или ме­нее от­чёт­ли­вое функ­цио­наль­ное раз­де­ле­ние го­ло­сов музыкальной тка­ни (например, в мет­ри­зо­ван­ном ор­га­ну­ме, фо­бур­до­не XIV века). В XV-XVI веках при гос­под­стве по­ли­фо­нического пись­ма (смотри по­ли­фо­ния) эле­мен­ты гомофонии на­ка­п­ли­ва­лись в итальянских фрот­то­лах, вил­ла­нел­лах, французских шан­сон, лют­не­вой му­зы­ке, бы­то­вых мно­го­го­лос­ных тан­це­валь­ных жан­рах, про­тес­тант­ском хо­ра­ле. Боль­шую роль в ста­нов­ле­нии гомофонии сыг­ра­ла прак­ти­ка ис­пол­не­ния по­ли­фо­нических про­из­ве­де­ний (мад­ри­га­лов и других) на кла­ве­си­не , лют­не, ор­га­не (вме­сто пе­ния), в том числе ак­ком­па­ни­ро­ва­ние пев­цу или ин­ст­ру­мен­та­ли­сту, иг­раю­ще­му на ду­хо­вом или струн­ном смыч­ко­вом ин­ст­ру­мен­те од­ну из пар­тий это­го про­из­ве­де­ния или им­про­ви­зи­рую­ще­му но­вую ме­ло­дию. В ре­зуль­та­те од­но­тем­бро­во­го зву­ча­ния мно­го­го­ло­сия на гар­мо­ничных ин­ст­ру­мен­тах по­ли­фо­ническая ткань по­сте­пен­но пре­об­ра­зо­вы­ва­лась в ак­кор­до­вую и в ко­неч­ном счё­те го­мо­фон­ную. Тем­бро­вый кон­траст с со­ли­рую­щим го­ло­сом или ин­ст­ру­мен­том спо­соб­ст­во­вал пре­вра­ще­нию са­мо­сто­ятельных ли­ний по­ли­фо­нической фак­ту­ры в еди­ный ак­ком­па­ни­рую­щий слой, про­ти­во­стоя­щий ме­ло­дии. Эта тра­ди­ция му­зи­ци­ро­ва­ния под­го­то­ви­ла прак­ти­ку ге­не­рал-ба­са. С начала XVII века он стал обя­зательным ком­по­нен­том фак­ту­ры - мно­го­го­лос­ным ак­кор­до­вым со­про­во­ж­де­ни­ем в ком­по­зи­ции но­во­го ти­па (смотри бас­со кон­ти­нуо). По­яв­ле­ние ком­по­зи­ции с ге­не­рал-ба­сом (опер­ная мо­но­дия, соль­ный во­каль­ный кон­церт) по­ло­жи­ло на­ча­ло раз­ви­тию соб­ст­вен­но го­мо­фон­но­го скла­да. Прин­цип гомофонии яр­ко про­явил­ся в опер­ном ре­чи­та­ти­ве (смотри иллюстрацию 1).

Пе­ре­ход к но­вой, го­мо­фон­ной ком­по­зи­ции от­ве­чал му­зы­каль­но-эс­те­тическим уст­рем­ле­ни­ям, воз­ник­шим под влия­ни­ем идей ев­ропейского Воз­ро­ж­де­ния. Этот тип ком­по­зи­ции ут­вер­ждал го­мо­фон­ный по су­ще­ст­ву прин­цип со­ли­ро­ва­ния: ме­ло­дия вы­де­ли­лась на обоб­щён­ном фо­не мно­го­го­лос­но­го со­про­во­ж­де­ния яр­ко­стью, рас­кре­по­щён­но­стью ли­нии, ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованной экс­прес­си­ей, спо­соб­но­стью пе­ре­дать ды­ха­ние, ес­тественную фра­зи­ров­ку че­ло­ве­че­ской ре­чи.

1-й этап раз­ви­тия гомофонии, так называемая эпо­ха ге­нерал-ба­са (XVII - середина XVIII веков), ха­рак­те­ри­зу­ет­ся со­че­та­ни­ем прин­ци­пов по­ли­фо­ни­че­ско­го и го­мо­фон­но­го пись­ма, по­сте­пен­ным от­тес­не­ни­ем по­ли­фо­нии в боль­шин­ст­ве жан­ров во­каль­ной и ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, бур­ным ста­нов­ле­ни­ем ак­кор­до­вой гар­мо­нии , вы­зре­ва­ни­ем в рам­ках по­ли­фо­нической и го­мо­фон­но-по­ли­фо­нической форм (ста­рин­ных со­нат­ной, двух­ча­ст­ной, кон­церт­ной) прин­ци­пов го­мо­фон­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, опи­раю­ще­го­ся на то­наль­ные со­от­но­ше­ния и ко­ор­ди­на­цию раз­де­лов фор­мы, на со­под­чи­не­ние ка­ден­ций, чле­ня­щих це­лое на со­став­ные час­ти (смотри так­же мо­ду­ля­ция).

2-й этап (середина XVIII - XIX веков) - пе­ри­од рас­цве­та го­мо­фон­но­го пись­ма. В го­мо­фон­ной гар­мо­нии осу­ще­ст­вил­ся то­наль­ный прин­цип рит­мич­но про­те­каю­щих кон­тра­ст­ных ла­до­функ­цио­наль­ных смен (смотри то­наль­ность) - прин­цип че­ре­до­ва­ния ак­кор­дов , со­от­не­сён­но­го с пуль­са­ци­ей силь­ных и сла­бых до­лей так­та. В этот пе­ри­од от­кри­стал­ли­зо­ва­лись го­мо­фон­ные музыкальные фор­мы; со­нат­ная фор­ма и со­нат­но- сим­фо­нический цикл (смотри цик­ли­че­ские фор­мы) яви­лись выс­шим дос­ти­же­ни­ем го­мо­фон­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния. К концу XIX века со­от­но­ше­ние го­мо­фон­ных и по­ли­фо­нических форм из­ме­ни­лось. Раз­ви­тие гар­мо­нии - фун­да­мен­та го­мо­фон­ных форм - дос­тиг­ло пре­де­ла, за ко­то­рым, по сло­вам С. И. Та­нее­ва, свя­зую­щая си­ла гар­мо­ничных от­но­ше­ний ут­ра­чи­ва­ла своё кон­ст­рук­тив­ное зна­че­ние. В свя­зи с этим, на­ря­ду с про­дол­жаю­щим­ся раз­ви­ти­ем гомофонии (С. С. Про­кофь­ев, М. Ра­вель), рез­ко воз­рос ин­те­рес к воз­мож­но­стям по­ли­фо­нии (И. Ф. Стра­вин­ский, Д. Д. Шос­та­ко­вич, П. Хин­де­мит, А. Шён­берг, А. фон Ве­берн).

Важ­ней­шим и ка­че­ст­вен­но но­вым эле­мен­том го­мо­фон­но­го пись­ма явил­ся ак­корд, ко­то­рый мыс­лил­ся как един­ст­во не толь­ко фак­тур­ное, рит­ми­че­ское, но и аку­сти­че­ское, ла­до­функ­цио­наль­ное. Эта мно­го­сто­рон­ность прин­ци­пи­аль­но от­ли­ча­ет ак­кор­до­вую ткань от по­ли­фо­нического мно­го­го­ло­сия в тех­ни­ке «но­та про­тив но­ты» (с его мо­но­рит­мич­но­стью го­ло­сов). Важ­ней­шая чер­та ак­кор­да - ла­до­функ­цио­наль­ная мо­но­лит­ность; она дей­ст­вен­на да­же при его фак­тур­но-рит­мической раз­ра­бот­ке. Свёр­ты­ва­ние мно­го­го­ло­сия в ак­кор­ды ро­ж­да­ет со­вер­шен­но иную, чем в по­ли­фо­нии, идею гар­мо­ничного раз­ви­тия, то есть че­ре­до­ва­ние ак­кор­дов, по­ни­мае­мое как сме­на кон­тра­ст­ных функ­ций то­наль­ных. С этим свя­зан иной тип фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, ко­то­ро­му свой­ст­вен­ны един­ст­во всех го­ло­сов фак­ту­ры при сме­нах на­пря­же­ния и по­коя, на­рас­та­ний и спа­дов, общ­ность куль­ми­на­ций, од­но­вре­мен­ность це­зур. Для гомофонии ха­рак­те­рен вы­со­ко­диф­фе­рен­ци­рованный син­так­сис, ор­га­ни­зую­щий музыкальное раз­ви­тие не толь­ко на уров­не круп­ных по­строе­ний (как в по­ли­фо­нических фор­мах), но и на уров­не фраз, мо­ти­вов (смотри иллюстрацию 2).

Гомофония до­пус­ка­ет мно­го­об­раз­ные ва­ри­ан­ты рит­мического со­от­но­ше­ния ме­ж­ду го­ло­са­ми, в ре­зуль­та­те че­го об­ра­зу­ют­ся ти­пы го­мо­фон­ной фак­ту­ры: ак­кор­до­вый тип; тип раз­ви­той ме­ло­дии с ак­кор­до­вым или фи­гу­рационным со­про­во­ж­де­ни­ем; по­ли­фо­ни­зи­ро­ван­ная гомофония. В чис­то ак­кор­до­вом скла­де ме­ло­дия, бас и ак­ком­па­ни­рую­щие го­ло­са мо­но­рит­мич­ны. Наи­бо­лее спе­ци­фичная чер­та гомофонии - рит­мичный кон­траст ме­ж­ду глав­ным и по­боч­ны­ми го­ло­са­ми, при ко­то­ром функ­ция пер­во­го вы­ра­же­на наи­бо­лее рель­еф­но. В этом слу­чае всту­па­ет в дей­ст­вие кон­траст ме­ж­ду ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованной ли­ни­ей и рит­мом в ме­ло­дичном го­ло­се и обоб­щён­ны­ми фак­тур­но-рит­мичными фор­му­ла­ми со­про­во­ж­де­ния. Го­мо­фон­ная фак­ту­ра мо­жет обо­га­щать­ся эле­мен­та­ми по­ли­фо­нии. Раз­ви­тые, ак­тивные со­про­во­ж­даю­щие го­ло­са уже в эпо­ху вен­ских клас­си­ков бы­ли на­сы­ще­ны те­ма­тическим ма­те­риа­лом, по­ли­фо­ни­зи­ро­ва­ли го­мо­фон­ную ткань. Тя­го­те­ние к по­ли­фо­нии про­яв­ля­ет­ся при вся­ком рит­мичном и ме­ло­дичном ожив­ле­нии ба­са и сред­них го­ло­сов, осо­бен­но при по­яв­ле­нии кон­тра­пунк­тов, ими­та­ций. По­ли­фо­ни­зи­ро­ван­ная го­мо­фон­ная ткань со­еди­ня­ет энер­гию сво­бод­но раз­ви­ваю­щих­ся ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованных ме­ло­дичных ли­ний с бо­гат­ст­вом го­мо­фон­ной ак­кор­ди­ки и ди­на­мич­но­стью функ­цио­наль­ных смен.

Иллюстрации:

К. Мон­те­вер­ди. «Ор­фей». Архив БРЭ.

Л. ван Бет­хо­вен. Со­на­та для фор­те­пиа­но № 4. 2-я часть. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)