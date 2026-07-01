Гоминьдан

Гоминьда`н — Национальная народная партия Китая. Создана 25 августа 1912 в ходе Синьхайской революции сторонниками Сунь Ятсена. Он был избран председателем партии. После поражения восстания сторонников республики в 1913 распалась. В 1919 была восстановлена Сунь Ятсеном. Г. боролся за объединение Китая на основе «трех народных принципов» Сунь Ятсена: национализма, народовластия и народного благосостояния. В 1923 под контроль вооруженных формирований Г. перешла часть провинции Гуаньдун. В 1923 Г. вступил в союз с Коминтерном и получил военную помощь от СССР. Члены Коммунистической партии Китая (КПК) с согласия Сунь Ятсена вступили в Г., не распустив при этом своей структуры. На I съезде Г. 20—30 января 1924 были приняты манифест, направленный против империализма, и новый устав партии, основанный на демо-кратическом централизме. После смерти Сунь Ятсена в 1925 Г. продолжил сближение с Коминтерном и в феврале 1926 обратился с просьбой о вступлении. Коммунисты получили важные посты в аппарате Г. и в армии. Это вызвало недовольство правого крыла Г. — более консервативных националистов. В марте 1926 произошли вооруженные столкновения внутри Г. В результате этих событий главнокомандующим созданной Г. Национально-революционной армии (НРА) стал генерал Чан Кайши. Он выступал за объединение страны, но против предлагавшихся коммунистами антикапиталистических мер и передела земли. Права коммунистов в Г. были ограничены, лидер левого крыла партии Ван Цзинвэй покинул страну. В ходе Китайской революции 1925—1928 НРА предприняла Северный поход 1926—1927. 12 апреля 1927 Чан Кайши, опасаясь коммунистического переворота, нанес удар по КПК. Против руководителей компартии начались репрессии; советские советники были высланы из Китая. После этого Сталин изменил стратегию Коминтерна, и до 1934 компартиям было запрещено вступать в союзы с другими левыми партиями. После выступления Чан Кайши против коммунистов Г. раскололся, левые гоминьдановцы некоторое время действовали самостоятельно в союзе с коммунистами (в Ухани), но в июле 1927 тоже развернули репрессии против КПК, опасаясь коммунистического переворота. Г. вновь объединился. С 1928 Чан Кайши стал лидером Г. НРА вошла в Пекин. Г. стал правящей партией Китайской республики, продолжая войну с коммунистами. В 1936—1937, после Сианьских событий, было достигнуто соглашение о союзе коммунистов и Чан Кайши против Японии, которое сыграло важную роль в Японо-китайской войне 1937—1945 и позволило СССР оказать помощь Китаю. На оккупированной Японией территории Китая действовало марионеточное правительство во главе с гоминьдановцем Ван Цзинвэем, сторонники которого откололись от Г., поддер­жавшего Чан Кайши. После разгрома Японии в стране планировали провести выборы, но по инициативе Чан Кайши началась Гражданская война в Китае 1946—1949, которую сторонники Г. проиграли (часть левых гоминьдановцев признали власть КПК и сохранили прокоммунистическую организацию на территории континентального Китая — Революционный комитет Г.). Чан Кайши эвакуировался на о. Тайвань, где авторитарная власть Г. сохранялась до 1992. После смерти Чан Кайши в 1975 партию и остров возглавил его сын Цзян Цзинго. Политика Г. привела к «экономическому чуду» — быстрому развитию экономики острова. После смерти Цзян Цзинго партию возглавил Ли Дэнхуэй. После перехода к демократии на Тайване в 1986—1992 Г. некоторое время удерживал власть, но в 2000 проиграл выборы. В 2008 член Г. Ма Ицзю победил на президентских выборах. Г. претендует на роль общекитайской партии и в 2005 начал переговоры с КПК о нормализации отношений и сближении «двух Китаев». Лит.: Ефимов Г. В. Сунь Ятсен. Поиск пути. 1914—1922. М., 1981; История Коммунистического интернационала. Документальные очерки. М., 2002; Карнеев А. Н., Козырев В. А., Писарев А. А. Власть и деревня в республиканском Китае (1911—1949). М., 2005; Мамаева Н. Л. Коминтерн и Гоминьдан . 1919—1929. М., 1999; Панцов А. В. Тайная история советско-китайских отношений. Большевики и китайская революция (1919—1927). М., 2001; Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985; Тихвин­ский С. Л. Завещание китайского революционера: Сунь Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. М., 1986; Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. 1929—1941 гг. М., 2004.