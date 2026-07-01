ГОМИЛЕТИКА
ГОМИЛЕ́ТИКА (ὁμιλία - греч. собеседование). Богословская наука, близкая к пастырскому богословию, в центре внимания которой находится учение о ведении христианской проповеди.
Рассматривает вопросы, касающиеся самой природы проповеди (например, имеет ли церковная проповедь ту же природу, что и ораторское искусство вообще); собственно содержания проповеди и её построения (христианская риторика).
Первым руководством по гомилетике считается сочинение Августина «О христианском учении» («De doctrina christiana»); гомилетике посвящён один из разделов «Пастырского правила» Григория I Великого. Первым восточно-славянским учебником по гомилетике считается сочинение архимандрита Иоанникия Галятовского (умер в 1688 году) «Наука, аль бо способ зложення казання» (опубл. во 2-м издании книги Галятовского «Ключ разумения», 1660 год). Важную роль в становлении и развитии русской православной гомилетики сыграло «Наставление проповеднику» Феофана Прокоповича, вошедшее в составленный им же Духовный регламент 1721 год.