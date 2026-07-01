ГОМИЛЕТИКА

ГОМИЛЕ́ТИКА (ὁμιλία - греч. собеседование). Бо­го­слов­ская нау­ка, близ­кая к пас­тыр­ско­му бо­го­сло­вию, в цен­тре вни­ма­ния ко­то­рой на­хо­дит­ся уче­ние о ве­де­нии хри­сти­ан­ской про­по­ве­ди.

Рас­смат­ри­ва­ет во­про­сы, ка­саю­щие­ся са­мой при­ро­ды про­по­ве­ди (например, име­ет ли цер­ков­ная про­по­ведь ту же при­ро­ду, что и ора­тор­ское ис­кус­ст­во во­об­ще); соб­ст­вен­но со­дер­жа­ния про­по­ве­ди и её по­строе­ния (хри­сти­ан­ская ри­то­ри­ка).

Пер­вым ру­ко­во­дством по гомилетике счи­та­ет­ся со­чи­не­ние Ав­гу­сти­на «О хри­сти­ан­ском уче­нии» («De doctrina christiana»); гомилетике по­свя­щён один из раз­де­лов «Пас­тыр­ско­го пра­ви­ла» Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го. Пер­вым восточно-славянским учеб­ни­ком по гомилетике счи­та­ет­ся сочинение ар­химандрита Ио­ан­ни­кия Галя­тов­ско­го (умер в 1688 году) «Нау­ка, аль бо спо­соб зло­жен­ня ка­зан­ня» (опубл. во 2-м издании книги Галя­тов­ско­го «Ключ ра­зу­ме­ния», 1660 год). Важ­ную роль в ста­нов­ле­нии и раз­ви­тии русской пра­во­слав­ной гомилетики сыг­ра­ло «На­став­ле­ние про­по­вед­ни­ку» Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча, во­шед­шее в со­став­лен­ный им же Ду­хов­ный рег­ла­мент 1721 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)