Гомес (исп. Gomez), Хосe Мигeль

Го`мес (исп. Gómez), Хосe Мигeль (06.07.1858, Санкти-Спиритус, Ку-ба — 13.06.1921, Нью-Йорк) — кубинский политический и военный деятель, либерал. Участник Десятилетней войны за независимость и войны 1895—1898. Во время Испано-американской войны 1898 получил звание генерал-майора, был назначен губернатором провинции Санта-Клара, одобрил принятие «поправки Платта», сторонник американской интервенции. В 1906 принял участие в восстании Либеральной партии против переизбрания на новый срок Томаса Эстрады Пальмы. В 1909—1913 — второй президент Кубы. Годы его правления характеризовались расцветом коррупции, разбазариванием национальных богатств, непотизмом, подавлением антиправительственных выступлений. В народе получил прозвище «акула». В 1917 возглавил антиправительственный мятеж против консервативного правительства Менокаля, был арестован и выслан из страны. Лит.: Очерки истории Кубы. М., 1978; История Латинской Америки: 70-е годы XIX века — 1918 год. М., 1993; Риверенд Х. Ле . Кубинская республика: Зависимость и революция. М., 1967; La República Neocolonial. T. I. La Habana, 1975; Armas R. de. Los partídos políticos burgueses en Cuba neocolonial. La Habana, 1985.