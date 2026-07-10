ГОМЕС ХОСЕ МИГЕЛЬ
ГО́МЕС (Gómez) ХОСЕ́ МИГЕ́ЛЬ. Кубинский государственный и военный деятель.
Учился в Гаванском университете, в 1876 году прервал учёбу и вступил в ряды повстанцев, воевавших против испанских войск в Десятилетней войне на Кубе 1868-1878 годы. В годы войны за независимость Кубы (1895-1898 годы) и испано-американской войны 1898 года получил широкую известность и сделал быструю военную карьеру: в 1896 году бригадный генерал, в 1897 году генерал дивизии, в 1898 году генерал-майор. В 1902 году избран губернатором провинции Санта-Клара. В 1905 году баллотировался на пост президента Кубы от Либеральной партии, но проиграл выборы. На переизбрание президентом консерватора Т. Эстрады Пальмы либералы ответили восстанием, которое к 1906 году вылилось в массовое народное движение. Гомес как один из инициаторов восстания подвергся аресту, но был освобождён по ходатайству северо-американских дипломатических представителей на Кубе. В 1908 году избран президентом Кубы (вступил в должность в январе 1909 года). В годы правления Гомеса (до мая 1913 года) в стране возникло оппозиционное движение ветеранов кубинских национально-освободительных войн, которые требовали удаления из государственного аппарата чиновников, ранее сотрудничавших с властями США. Для «наведения порядка» в мае 1912 года правительство США направило на Кубу морских пехотинцев (выведены с острова в июне 1912 года). В этом же году началось носившее социальный характер движение протеста цветного населения, которое было жестоко подавлено. Некоторые позитивные итоги правления Гомеса связаны с развитием образования, созданием национального музея, Академии истории и Академии изящных искусств. Проиграв в 1917 году очередные президентские выборы, либералы во главе с Гомесом подняли мятеж и взяли под свой контроль город Сантьяго-де-Куба и ряд других населённых пунктов на востоке страны. США ввели на Кубу 2 тысячи морских пехотинцев и подавили мятеж. Гомес был арестован и выслан из страны.