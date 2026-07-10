ГОМЕС ХОСЕ МИГЕЛЬ

ГО́МЕС (Gómez) ХОСЕ́ МИГЕ́ЛЬ. Ку­бинский государственный и во­енный дея­тель.

Учил­ся в Га­ван­ском университете, в 1876 году пре­рвал учё­бу и всту­пил в ря­ды пов­стан­цев, вое­вав­ших про­тив испанских войск в Де­ся­ти­лет­ней вой­не на Кубе 1868-1878 годы. В го­ды вой­ны за не­за­ви­си­мость Ку­бы (1895-1898 годы) и ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность и сде­лал бы­ст­рую во­енную карь­е­ру: в 1896 году бри­гад­ный генерал, в 1897 году генерал ди­ви­зии, в 1898 году генерал-майор. В 1902 году из­бран гу­бер­на­то­ром провинции Сан­та-Кла­ра. В 1905 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та Ку­бы от Ли­бе­раль­ной пар­тии, но про­иг­рал вы­бо­ры. На пе­ре­из­бра­ние пре­зи­ден­том кон­сер­ва­то­ра Т. Эс­т­ра­ды Паль­мы ли­бе­ра­лы от­ве­ти­ли вос­ста­ни­ем, ко­то­рое к 1906 году вы­ли­лось в мас­со­вое народное дви­же­ние. Гомес как один из ини­циа­то­ров вос­ста­ния под­верг­ся аре­сту, но был ос­во­бо­ж­дён по хо­да­тай­ст­ву северо-американских ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­те­лей на Ку­бе. В 1908 году из­бран пре­зи­ден­том Ку­бы (всту­пил в долж­ность в январе 1909 года). В го­ды прав­ле­ния Гомеса (до мая 1913 года) в стра­не воз­ник­ло оп­по­зиционное дви­же­ние ве­те­ра­нов ку­бинских национально-ос­во­бо­дительных войн, ко­то­рые тре­бо­ва­ли уда­ле­ния из государственного ап­па­ра­та чи­нов­ни­ков, ра­нее со­труд­ни­чав­ших с вла­стя­ми США. Для «на­ве­де­ния по­ряд­ка» в мае 1912 года пра­ви­тель­ст­во США на­пра­ви­ло на Ку­бу морских пе­хо­тин­цев (вы­ве­де­ны с ост­ро­ва в ию­не 1912 года). В этом же го­ду на­чалось но­сив­шее со­ци­аль­ный ха­рак­тер дви­же­ние про­тес­та цвет­но­го на­се­ле­ния, ко­то­рое бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но. Не­ко­то­рые по­зи­тив­ные ито­ги прав­ле­ния Гомеса свя­за­ны с раз­ви­ти­ем об­ра­зо­ва­ния, соз­да­ни­ем национального му­зея, Ака­де­мии ис­то­рии и Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств. Про­иг­рав в 1917 году оче­ред­ные пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, ли­бе­ра­лы во гла­ве с Гомесом под­ня­ли мя­теж и взя­ли под свой кон­троль город Сан­ть­яго-де-Ку­ба и ряд других на­се­лён­ных пунк­тов на вос­то­ке стра­ны. США вве­ли на Ку­бу 2 тысячи морских пе­хо­тин­цев и по­да­ви­ли мя­теж. Гомес был аре­сто­ван и вы­слан из стра­ны.