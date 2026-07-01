Гомес Феррер (исп. Gomez Ferrer), Хуaн Гуальберто

Го`мес Фе`ррер (исп. Gómez Ferrer), Хуaн Гуальберто (12.07.1854, Сабанилья дель Энкомендеро, Матансас — 05.03.1933, Гавана) — кубинский политический деятель, журналист, соратник Х. Марти. Афро-кубинец, сын рабов, выкупивших его свободу. Получил начальное образование в школе для цветного населения. В 1869 продолжил образование в Париже, где начал заниматься журналистикой. По возвращении на Кубу основал газету La Fraternidad (1879). Участвовал в Малой войне 1879—1880, был арестован и выслан в Сеуту, затем обосновался в Мадриде. C 1882 — секретарь Аболиционистского общества Мадрида, возглавил печатный орган El Abolicionista, сотрудничал с различными испанскими периодическими изданиями. Вернувшись на родину (1890), возобновил революционную и публицистическую деятельность. В 1892 основал «Центральную директорию обществ цветных» и газету La Igualdad. Вместе с X. Марти участ­вовал в подготовке II национально-освободительной войны 1895–1898. Делегат Кубинской революционной партии (КРП) в провинциях Гавана, Матансас и ­Пинар-дель-Рио. Был арестован (1895) и выслан с Кубы, амнистирован в 1898. Делегат Конституционной ассамблеи (1898—1899 и 1900—1901), выступил против принятия «поправки Платта». Член палаты депутатов (1914—1917), сенатор (1917—1925) от провинции Гавана. Основатель первых изданий: La República Cubana (1901), Patria (1925—1927). Выступал против диктатуры X. Мачадо (1925—1933), расовой дискриминации, вмешательства США во внутренние дела страны. Соч.: Por Cuba Libre. La Habana, 1974. Лит.: Horego Estuch L. Juan Gualberto Gómez, perfiles biográficos. La Habana, 1954; Roig de Leuchsenring E. Juan Gualberto Gómez, paladín de la indepеndencia y la libertad de Cuba. La Habana, 1954; Aguirre S. Un gran olvidado, Juan Gualberto Gómez. La Habana, 1997.