Гомес Фариас (исп. Gomez Farias), Валентино

Го`мес Фари`ас (исп. Gómez Farías), Валентино (14.02.1791, Гвадалахара — 05.07.1858, Мехико) — выдающийся мексиканский политик и общественный деятель, вице-президент Мексики, идеолог либерального движения, один из самых последовательных сторонников радикальных либералов (пурос). Г. Ф. родился в семье уроженца Испании, состоятельного торговца, и креолки из обеспеченной семьи. Изучал медицину в Агуаскальентес, где был избран депутатом в испанские кортесы в 1812. Будучи последовательным сторонником либеральных принципов, он занимал активную позицию в испанских кортесах. На первом этапе формирования мексиканского государства, когда на Конституционном конгрессе 1822 встал вопрос о выборе формы правления государства, Г. Ф. поддер-жал провозглашение императором генерала Агустина де Итурбиде, полагая, что это ускорит завоевание независимости. После прихода Итурбиде к власти Г. Ф. стал одним из самых последовательных и непримиримых его противников. В 1833 после избрания президентом генерала Антонио Лопеса де Санта-Анна (1795—1877) Г. Ф. получил пост вице-президента. Г. Ф. реализовывал программу радикальных преобразований, основными направлениями которой были попытки ограничить привилегии духовенства и армии ( фуэрос ). Через конгресс были проведены декреты, сокращающие численность армии, упраздняющие наемные войска. Отменялось привилегированное право военных на собственный суд, отныне военные обязаны были, как и все граждане, предстать перед гражданским судом. В отношении церкви преобразования были еще более радикальные. Была запрещена дея­тельность религиозных миссий на севере Мексики, их имущество было конфисковано. Г. Ф. настоял на секуляризации части церковного имущества, в руки государства было передано собственности на 15 млн песо. Правительство изымало из ведения Католической церкви регистрацию актов гражданского состояния, была отменена обязательность уплаты церковной десятины, из-под церковного контроля было изъято образование . 19 октября 1833 был выпущен декрет о реформировании системы образования в Мексике. Г. Ф. пошел на решительный шаг и закрыл главное учебное заведение в стране — Университет в Мехико, поскольку большинство преподавателей в нем священники, а система преподавания жестко контролировалась церковью. Было создано специальное Управление общественного образования. Вследствие деятельности этой организации в стране были созданы шесть учебных заведений: Подготовительная школа, Идеологическая и гуманитарная школа, Физическая и математическая школа, Школы медицинских наук и юриспруденции, Школа церковных наук. В стране открывались начальные школы для детей, вечерние школы для подростков и взрослых. Была открыта Национальная библиотека . Решительные преобразования правительства вызвали недовольство со стороны консервативно настроенных элементов, а также менее радикальных либералов (модерадос). Новый конгресс в 1835 отстранил Г. Ф. от власти. В 1846 Г. Ф. вновь был избран вице-президентом при президенте Санта-Анне. В 1855 он возглавил Хунту представителей плана Аютлы против диктатуры генерала Санта-Анны. В 1856 Г. Ф. вновь был избран в Конгресс и даже стал его президентом. В 1857 Мексиканский конгресс принял либеральную конституцию. В 1933 прах Г. Ф. был перенесен в Ротонду выдающихся деятелей Мексики. Лит.: Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Costeloe Michael P. La Primera república federal de México (1824—1835). (Un еstudio de los partidos políticos en el México independiente). México, 1975; Hutchinson C. A. Valentín Gómez Farías. La vida de un republicanо. México, 1983; Mills H. Е. Don Valentín Gо`mez Farías y el desarrollo de sus ideas politicas. Mexico, 1957; Reyes H. J. El liberalismо mexicano. Т. I—II. México, 1974.