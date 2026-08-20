ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА РАМОН
ГО́МЕС ДЕ ЛА СЕ́РНА РАМОН. Испанский писатель.
Учился в университете города Овьедо (1908 год). С 1936года жил в Аргентине. Печатался с 1904 года. Пропагандист идей европейского авангардизма в Испании [цикл эссе «Измы» («Ismos», 1931 год)]. Характерное для поэтики Гомеса де ла Серна парадоксальное заострение образов повседневности отразилось в созданном им (в 1910 году) жанре «грегерия» - афоризма, основанного на неожиданных метафорах: сборник «Грегерии» («Greguerí as», 1917 год) и другие. Содержащие ироничную картину современного западного общества романы Гомеса де ла Серна «Необыкновенный доктор» («El doctor inverosí mil», 1921 год), «Киноландия» (1924 год, оба - русский перевод 1927 год) отмечены размытостью сюжета, смешением элементов различных жанров. Автор автобиографич. сочинения «Автонекролог» («Automoribundia», 1948 год), биографий испанских художников и писателей (Ф. Гойи, Эль Греко, Лопе Ф. де Веги Карпьо и дркгих); провокативного романа-эссе «Груди» («Senos», 1918 год) и других произведений эротического характера.
Сочинения:
Избранное. М., 1983;
Obras completas. Barcelona, 1996–2004–. Vol. 1–20.