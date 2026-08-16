Гомес Баэс (исп. Gomez Baez) , Мaкcимо

Го`мес Ба`эс (исп. Gómez Báez) , Мáкcимо (18.11.1836, Бани, Доминиканская Республика — 17.06.1905, Гавана) — военный деятель национально-освободительной борьбы кубинского народа последней трети XIX в. Выходец из Доминиканской Республики. В 1865 обосновался на Кубе. Проявил себя как талантливый военачальник в годы Десятилетней войны за независимость (1868—1878) и войны 1895—1898. Генерал, а затем главнокомандующий Освободительной армии. Возглавил кампании вторжения в западные районы острова (1874/1875 и 1895/1896). Одержал крупные военные победы при Гуанта`намо (1871), Пало-Секо (1873), Гуа`симас (1874), Саратога (1896) и др. По окончании Десятилетней войны (1878) Г. эмигрировал с Кубы, поддерживая связь с кубинскими революционерами. В 1892 включился в подготовку новой войны. Соавтор (вместе с Х. Марти) манифеста Монтекристи (1895), программного документа борьбы за независимость Кубы. После Испано-американской войны (1898) и оккупации острова США вынужден был согласиться на роспуск Освободительной армии, отказался участвовать в президентских выборах 1901. Соч.: Gómez M. Diario de la Campaña, 1868—1899. La Habana, 1968. Лит.: Зорина А. М. Из героического прошлого кубинского народа. М., 1961; Ивкина Л. А. Десятилетняя война за независимость на Кубе (1868—1878). М., 2007; Pérez Guzmán F. Máximo Gómez. La Guerra de Liberación. La Habana, 1986; Cordoví Núñez Y. Máximo Gómez. Utopía y realidad de una República. Santo Domingo, 2014.