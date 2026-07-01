ГОМЕР (др.-греч. Ὅμηρος)

Легендарный древнегреческий поэт, которому традиция приписывала создание эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

Достоверных сведений о жизни Гомера нет. До нас дошло девять античных жизнеописаний греческого поэта, все они поздние; самая подробная «Жизнь Гомера» Псевдо-Геродота относится предположительно ко II в. н.э. Противоречивы сведения о времени жизни Гомера: одни авторы относили его ко времени Троянской войны; другие – к более позднему времени (например, Thuc. I, 3, 3); Геродот утверждал, что поэт жил за 400 лет до его времени (II, 53), т.е. в IX в. до н.э. Среди современных исследователей распространено мнение о VIII в. до н.э. как о времени создания гомеровского эпоса. Неизвестно точно место рождения поэта: несколько городов в области Иония (Малая Азия) и ряд близлежащих островов претендовали на то, чтобы быть родиной великого поэта (чаще всего назывались Смирна, Колофон, о-ва Хиос , Родос), – и не только близлежащих: в списках претендентов есть Афины, Саламин, Аргос, Пилос и о-в Итака . В античности сложилось твердое убеждение: Гомер был слеп, а слепой феакийский певец Демодок из «Одиссеи», исполнявший песни о Троянской войне на пиру у царя Алкиноя, – это автопортрет. Предлагались соответствующие этимологии имени «Гомер»: оно толковалось как «незрячий» (ὁ μὴ ὁρῶν); указывали на то, что слово ὅμηρος в эолийских Кумах использовали вместо τυφλός («слепой») (Ps.-Hdt. Vit. Hom.,13); или выводили ὁμηρεύω от ионийского ἡγοῦμαι – «вести слепого» (Liddell and Scott, Ὅμηρος). Мнение традиции о слепоте создателя поэм пытались оспорить некоторые современные авторы, указывая на то, что Гомеру необходимы были «визуальные ориентиры», без которых невозможен ряд описаний, присутствующих в тексте. Однако у Псевдо-Геродота (как и у других авторах) сказано, что Гомер не был слеп от рождения, а ослеп от болезни, после чего и подался в странствующие рапсоды и стал называться тем именем, под которым прославился. (И этот биограф, и Псевдо-Плутарх уверяют, что поэт родился в Смирне, на берегу реки Мелеса и первоначально назывался Мелезигеном.).

До нас дошло небольшое сочинение о состязании Гомера и Гесиода , созданное во времена римского императора Адриана (II в.), хотя были его более ранние литературные прототипы (что подтверждают недавние находки фрагментов двух папирусов III и II вв. до н.э.): якобы, случайно встретившись друг с другом в Халкиде на Эвбее на играх в честь погибшего царя Амфидаманта, Гомер и Гесиод сразились в поэтическом агоне, победителем которого судьями был объявлен Гесиод на том основании, что он воспевал мир и сельский труд, а Гомер – войну и кровопролитие. Из этого рассказа следовало, что Гомер и Гесиод были современники, но это представление было подвергнуто сомнению еще александрийскими грамматиками, полагавшими, что автор «Илиады» и «Одиссеи» примерно лет на сто старше автора «Теогонии» и «Трудов и дней».

В качестве места смерти поэта указывается о-в Иос; по одним жизнеописаниям – он умер от болезни, по другим – от огорчения, так как не смог разгадать заданной ему местными мальчишками-рыбаками загадки (вариант: погруженный в размышления над разгадкой, споткнулся о камень, упал и умер от последствий этого падения через несколько дней).

Таким образом, различные предания повествуют о слепоте Гомера, материальных затруднениях, скитальческом образе жизни, чудесных явлениях ему богов, последующей славе, о его состязании с Гесиодом и смерти на о-ве Иос, однако определить достоверность всех этих сведений не представляется возможным. Более-менее уверенно можно утверждать, что жил создатель эпоса в Малой Азии, но неизвестно даже, звали ли его Гомер или как-то иначе.

Помимо «Илиады» и «Одиссеи» античная традиция приписывала Гомеру еще ряд сочинений (на самом деле, созданных позже): т.н. «гомеровские гимны», обращенные к различным богам; комический эпос «Маргит» (греч. μάργος – безумный, бешеный); киклические поэмы на различные мифологические сюжеты о богах и героях, особенно поэма «Фиваида» (о походе семерых против Фив); «Батрахомиомахия» («Война лягушек и мышей» – пародия на «Илиаду»).

Комплекс проблем, связанных с авторством, происхождением и особенностями «Илиады» и «Одиссеи», составляет «гомеровский вопрос» .

Сочинения:

Homeri Ilias / Ed. M.L. West. 2 Bd. München; Leipzig, 1998-2000;

Homeri Odyssea / Ed. P. von der Mühll. München; Leipzig, 1993;

Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича / Отв. ред. Я. М. Боровский. (Серия «Литературные памятники»). Л., 1990; СПб., 2008;

Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 2000.

Иллюстрация :

Бюст Гомера. Римская копия (II в.) с греческого оригинала II в. до н.э. Лувр.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева