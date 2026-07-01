ГОМЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ГО́МЕЛЬСКАЯ ГУБЕ́РНИЯ. В 1919-1926 годы административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ва­на из час­тей уп­разд­нён­ной Мо­ги­лёв­ской гу­бер­нии , а так­же Мин­ской гу­бер­нии и Чер­ни­гов­ской гу­бер­нии. Де­ли­лась на уез­ды: Бы­хов­ский, Го­мель­ский, Го­рец­кий, Кли­мо­вич­ский, Мглин­ский, Мо­ги­лёв­ский, Но­во­зыб­ков­ский, Ор­шан­ский, Ре­чиц­кий, Ро­га­чёв­ский, Ста­ро­дуб­ский, Су­раж­ский, Ча­ус­ский, Че­ри­ков­ский. Центр - город Го­мель. Площадь 54,3 тысячи квадратных километров, население 2,2 миллиона человек (1924 год). При уп­разд­не­нии Гомельской губернии её восточная часть ото­шла к Брян­ской гу­бер­нии, за­пад­ная - к Бе­ло­рус­ской ССР.

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