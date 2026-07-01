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ГОМЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГО́МЕЛЬСКАЯ ГУБЕ́РНИЯ. В 1919-1926 годы административно-территориальная единица на западе РСФСР и СССР.
Образована из частей упразднённой Могилёвской губернии, а также Минской губернии и Черниговской губернии. Делилась на уезды: Быховский, Гомельский, Горецкий, Климовичский, Мглинский, Могилёвский, Новозыбковский, Оршанский, Речицкий, Рогачёвский, Стародубский, Суражский, Чаусский, Чериковский. Центр - город Гомель. Площадь 54,3 тысячи квадратных километров, население 2,2 миллиона человек (1924 год). При упразднении Гомельской губернии её восточная часть отошла к Брянской губернии, западная - к Белорусской ССР.
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