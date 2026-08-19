ГОМБРОВИЧ ВИТОЛЬД
ГОМБРО́ВИЧ (Gombrowicz) ВИТОЛЬД. Польский писатель.
Из шляхетского рода. Окончил юридический факультет Варшавского унивкрситета, изучал экономику и философию в Париже. С 1939 года жил в Аргентине, с 1964 года – во Франции, где печатался в польском журнале «Kultura». Литературный дебют – сборник новелл «Дневник периода возмужания» («Pamiętnik z okresu dejrzewania», 1933 год). Известность Гомбровичу принёс роман «Фердидурке» («Ferdydurke», 1938 год, русский перевод 2000 год; в заглавии - придуманное Гомбровичем слово) – фантастическая история превращения 30-летнего героя в школьника. В романе, где создаётся гротесковый образ современной автору интеллигенции, нашла выражение проблематика всего творчества Гомбровича: бунт против любых стереотипов (идеологических, национальных, культурных, бытовых и тому подобных), сатирическое и пародийное разоблачение их деструктивного влияния на формирование личности; поиск искренности и подлинности (обнаруживаемых Гомбровичем лишь в юношеской незрелости). Близкая экзистенциализму философия личностных отношений Гомбровича пессимистична: сопротивление схемам и само становится схемой, подлинная свобода недосягаема, антиномия природы и культуры непреодолима. Стиль Гомбровича, пронизанный иронией, основан на пародийном отталкивании от классических литературных традиций. Среди произведений: сатирическая повесть «Транс-Атлантик» («Trans-Atlantyk», 1953 год, русский перевод 1994 год), роман «Порнография» («Pornografia», 1960 год, русский перевод 1992 год), повесть «Космос» («Kosmos», 1965 год, русский перевод 2001 год); пьесы «Ивонна, принцесса Бургундии» («Iwona, księżniczka Burgunda», 1938 год, русский перевод 1996 год), «Венчание» («Ślub», 1953 год) – пародия на шекспировскую трагедию; рефлексивно-аналитический «Дневник» («Dziennik», 1953-1966 годы, частичный русский перевод 1996 год, 1998 год, 2004 год).
Сочинения:
Dzieł a. Krak ́ow, 1986–1992. T. 1–10;
Девственность и другие рассказы;
Порнография;
Из дневника. М., 1992; Космос. СПб., 2001.