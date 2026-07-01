ГОМБРИХ ЭРНСТ ГАНС
ГО́МБРИХ (Gombrich) Эрнст Ганс. Австрийский и английский теоретик и историк искусства.
По окончании Венского университета (1933 год; учился у Юлиуса фон Шлоссера) работал в Художественно-историческом музее в Вене. В 1936 году эмигрировал в Лондон, где стал сотрудником, а в 1959–1976 годы - директором Варбургского института. С 1960 года член Британской академии. В 1972 году возведён в рыцарское достоинство. Гомбрих - представитель так называемой венской школы искусствознания. Противник как формально-стилистического метода, так и традиционного историзма, Гомбрих занимался исследованиями в русле иконологии, а с конца 1940-х годов разрабатывал собственный метод интерпретации художественных образов, основанный на психологии восприятия и философии Карла Поппера. Будучи специалистом по искусству итальянского Возрождения, он отличался широтой интересов и развивал свои теории на материале искусства разных эпох. Написанная им обзорная «История искусства» («The story of art», 1950 год, русский перевод 1998 год) остаётся одной из самых популярных книг по искусству. Преподавал в университетах Англии (Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Лондонский королевский колледж искусств) и США (Корнелл).
Сочинения:
Art and illusion. A study in the psychology of pictorial representation. 5th ed. L., 1977;
The sense of order. A study in the psychology of decorative art. L., 1979;
Meditations on a Hobby Horse and other essays on the theory of art. 4th ed. L., 1985;
Norm and form. Studies in the art of the Renaissance. 4th ed. L., 1985;
Амбивалентность классической традиции: психология культуры Аби Варбурга // Новое литературное обозрение. 1999. № 5.