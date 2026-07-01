ГОМБРИХ ЭРНСТ ГАНС

ГО́МБРИХ (Gombrich) Эрнст Ганс. Австрийский и английский тео­ре­тик и ис­то­рик искусства .

По окон­ча­нии Вен­ско­го университета (1933 год; учил­ся у Юлиуса фон Шлос­се­ра) ра­бо­тал в Ху­дожественно-ис­то­рическом му­зее в Ве­не. В 1936 году эмиг­ри­ро­вал в Лон­дон, где стал со­труд­ни­ком, а в 1959–1976 годы - ди­рек­то­ром Вар­бург­ско­го института. С 1960 года член Британской ака­де­мии. В 1972 году воз­ве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во. Гомбрих - пред­ста­ви­тель так называемой венской шко­лы ис­кус­ст­во­зна­ния. Про­тив­ник как фор­маль­но-сти­ли­стического ме­то­да, так и тра­диционного ис­то­риз­ма, Гомбрих за­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ния­ми в рус­ле ико­но­ло­гии , а с конца 1940-х годов раз­ра­ба­ты­вал собственный ме­тод ин­тер­пре­та­ции ху­дожественных об­ра­зов, ос­но­ван­ный на пси­хо­ло­гии вос­при­ятия и фи­ло­со­фии Карла Поп­пе­ра. Бу­ду­чи спе­циа­ли­стом по искусству итальянского Воз­ро­ж­де­ния, он от­ли­чал­ся ши­ро­той ин­те­ре­сов и раз­ви­вал свои тео­рии на ма­те­риа­ле искусства раз­ных эпох. На­пи­сан­ная им об­зор­ная «Ис­то­рия ис­кус­ст­ва» («The story of art», 1950 год, русский перевод 1998 год) ос­та­ёт­ся од­ной из са­мых по­пу­ляр­ных книг по искусству. Пре­по­да­вал в университетах Анг­лии (Окс­форд, Кем­бридж, Гар­вард, Лон­дон­ский ко­ро­лев­ский кол­ледж ис­кусств) и США (Кор­нелл).

Сочинения:

Art and illusion. A study in the psycho­logy of pictorial representation. 5th ed. L., 1977;

The sense of order. A study in the psychology of decorative art. L., 1979;

Meditations on a Hobby Horse and other essays on the theory of art. 4th ed. L., 1985;

Norm and form. Studies in the art of the Renaissance. 4th ed. L., 1985;

Ам­би­ва­лент­ность клас­си­че­ской тра­ди­ции: пси­хо­ло­гия куль­ту­ры Аби Вар­бур­га // Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 1999. № 5.