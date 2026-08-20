ГОМБЕРВИЛЬ МАРЕН ЛЕРУА

ГОМБЕРВИ́ЛЬ (Gomberville) Ма­рен Ле­руа де. Французский пи­са­тель, член Французской ака­де­мии (с 1634 года).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в рус­ле пре­ци­оз­но­сти: сборник «Кар­ти­на сча­ст­ли­вой ста­рос­ти в про­ти­во­по­лож­ность не­сча­сти­ям мо­ло­до­сти» («Tableau du bon­heur de la vieillesse opposé aux ma­lheurs de la jeunesse», 1614 год). Влия­ни­ем ге­до­ни­сти­че­ски-сво­бо­до­лю­би­вой ли­ри­ки Теофиля де Вио от­ме­чен сборник «На­сла­ж­де­ния» («Les délices», 1620 год). Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся мно­го­том­ный ро­ман Гомбервиля «По­лек­сандр» («Polexandre», 1629–1645 годы), в ко­то­ром ры­цар­ская те­ма­ти­ка со­еди­не­на с из­бы­точ­ным гео­гра­фическим эк­зо­тиз­мом в ду­хе мно­го­численных рас­ска­зов пу­те­ше­ст­вен­ни­ков XVI века и тра­ди­ций ан­тич­но­го ро­ма­на (Ге­лио­дор и другие). За­ре­ко­мен­до­вал се­бя стра­ст­ным по­бор­ни­ком чис­то­ты французского язы­ка; в кон­це жиз­нен­но­го пу­ти об­ра­тил­ся к иде­ям ян­се­низ­ма.

Сочинения:

Polexandre. Gen., 1978. Vol. 1–5.