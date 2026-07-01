Голый, Никита

Го`лый, Никита (?, станица Тишанская на Хопре — 1709) — донской казак , один из сподвижников К. А. Булавина и предводителей Булавинского восстания 1707—1709. Являлся выразителем интересов голутвенных казаков. Первоначально действовал совместно с атаманами С. Драным и С. Беспалым. В июне 1708 участвовал в разгроме Сумского полка. После гибели Булавина отступил за Дон , в районе Северского Донца командовал объединенным отрядом казаков (7 тысяч человек). Пытался соединиться с отрядом атамана И. Ф. Некрасова, пробиться на Волгу и вновь разжечь восстание, однако 4 ноября 1708 его отряд потерпел поражение под станицей Решетовской, Г. был схвачен, отвезен в Москву, и, вероятно, казнен. Лит.: Булавинское восстание (1707—1708 гг.). Сборник документов. М., 1935; Подъяпольская Е. П. Восстание Булавина 1707—1709. М., 1962.