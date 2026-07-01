ГОЛЫШЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛЫШЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - Краевед, этнограф, исследователь памятников культуры и быта Владимирской губернии, коллекционер, основатель и владелец литографической мастерской.

Родился в семье крепостных, с XVII века занимавшихся иконописанием . По окончании приходской школы поступил учеником в литографическую мастерскую в Москве, работал в металлографическом заведении, посещал рисовальные классы. В 1858 году открыл в Мстёре собственную литографию, специализировавшуюся на печатании народных лубочных картинок, гадательных таблиц и проч. При поддержке секретаря Владимирского губернатора статистического комитета и редактора «Владимирских ГВ» К.П. Тихомирова Голышев занялся краеведческими исследованиями и изучением древних памятников искусства и быта. Публиковал работы по статистике, этнографии, истории и археологии во «Владимирских ГВ», в епархиальных и столичных ведомостях, в изданиях Владимирского губернского статистического комитета (всего более 500 статей и заметок).

Многие научные работы Голышева, богато иллюстрированные выполненными им изображениями памятников, были напечатаны в его литографии. В настоящее время значительная часть предметов и памятников, зарисованных Голышевым, утрачена. В подробном описании родной слободы (Богоявленская слобода Мстёра, Владимирской губернии, Вязниковского уезда. Владимир, 1865) Голышев уделил внимание иконописи, составлявшей одно из специфических занятий Мстёры; в качестве приложения были изданы документы и надписи, обнаруженные в ходе исследования. Научный интерес представляют атлас (Памятники деревянных церковных сооружений: Старинные деревянные храмы во Владимирской губернии. Голышевка, 1879) и альбомы (Альбом русских древностей Владимирской губернии. Голышевка, 1881; Памятники русской старины Владимирской губернии. Голышевка, 1883; Сборник русской старины Владимирской губернии. Голышевка, 1890), где Голышев поместил изображения обнаруженных им церковных построек со сведениями об истории и архитектурных особенностях памятников деревянного зодчества. Высоким художественным уровнем отличаются издания миниатюр Синодиков (Альбом рисунков рукописных синодиков 1651, 1679 и 1686 годов. Голышевка, 1885; Рукописный синодик 1746 года. Голышевка, 1888; Альбом рукописного синодика 1746 года. Голышевка, 1891). В мастерской Голышева раскрашивались некоторые издания императорского Общества любителей древних памятников.

Собрание сочинений Голышева (СПб., 1899. Т. 1), включавшее статьи по вопросам печатания и распространения русских гравюр и лубочных картинок, и альбом, посвященный миниатюрам «Рукописной повести о видении Космы игумена: 1688» (Голышевка, 1898), были опубликованы после его смерти.

Голышев составлял собственную коллекцию, включавшую старинные предметы утвари, картины, рукописи; принимал участие в археологических выставках и съездах, представляя редкие экспонаты собрания. Свои коллекции Голышев пожертвовал впоследствии Владимирскому губернскому статистическому комитету, Обществу истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР) , Комитету грамотности при Вольном экономическом обществе, Публичной библиотеке.

Голышев состоял действительным членом Московского археологического общества (с 1866), ОИДР, киевского Исторического общества Нестора-летописца, членом Петербургского комитета грамотности (с 1862 года), Императорского Географического общества (с 1862 года), Императорского Российского археологического общества (с 1877 года), Общества любителей духовного просвещения, археологического института, являлся почетным корреспондентом Императорской Публичной библиотеки.

За заслуги Голышева было пожаловано звание личного почетного гражданина (1871), орден святого Станислава (1880), звание потомственного почетного гражданина (1884). Труды Голышева были высоко оценены современниками, что нашло выражение в дни празднования 25-летия научно-исследовательской деятельности ученого (8 июля 1886 года) и 50-летия книжного и картинного производства фирмы (7 декабря 1894 года), когда многие научные общества и деятели науки и культуры прислали приветствия с признанием значимости Голышева как собирателя и исследователя отечественной истории и культуры.