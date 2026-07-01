ГОЛВАЛКАР МАДХАВ САДАШИВ

ГОЛВАЛКАР МАДХАВ САДАШИВ - индийский политический деятель.

По окон­ча­нии Бе­на­рес­ско­го университета с 1931 года пре­по­да­вал там же, с 1935 года пре­по­да­ва­тель Наг­пур­ско­го ун-та. Сбли­зив­шись с ос­но­ва­те­лем на­цио­на­ли­стической организации Раш­трия Cваям­севак Cангх (Со­юз доб­ро­воль­ных слуг Ро­ди­ны; РСС) К.Б. Хед­ге­ва­ром, на ру­бе­же 1930-1940-х годов ос­та­вил ака­де­мическую карь­е­ру и при­об­щил­ся к по­ли­ти­ке. В 1940-1973 годах ли­дер РСС. До­би­вал­ся по­вы­ше­ния ста­ту­са ин­дус­ской об­щи­ны под ло­зун­гом «Ин­дия для ин­ду­сов», от­ри­цал воз­мож­ность пре­дос­тав­ле­ния ре­лигиозным мень­шин­ст­вам, пре­ж­де все­го му­суль­ма­нам , рав­ных прав с ин­ду­са­ми. Ав­тор книг и ста­тей, в ко­то­рых тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал идею ин­дус­ско­го го­су­дар­ст­ва («хин­ду раш­тра») и раз­ви­вал идеи ин­дус­ско­го ком­му­на­лиз­ма .