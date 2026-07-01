ГОЛВАЛКАР МАДХАВ САДАШИВ
ГОЛВАЛКАР МАДХАВ САДАШИВ - индийский политический деятель.
По окончании Бенаресского университета с 1931 года преподавал там же, с 1935 года преподаватель Нагпурского ун-та. Сблизившись с основателем националистической организации Раштрия Cваямсевак Cангх (Союз добровольных слуг Родины; РСС) К.Б. Хедгеваром, на рубеже 1930-1940-х годов оставил академическую карьеру и приобщился к политике. В 1940-1973 годах лидер РСС. Добивался повышения статуса индусской общины под лозунгом «Индия для индусов», отрицал возможность предоставления религиозным меньшинствам, прежде всего мусульманам, равных прав с индусами. Автор книг и статей, в которых теоретически обосновал идею индусского государства («хинду раштра») и развивал идеи индусского коммунализма.