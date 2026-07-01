ГОЛУНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛУНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский учёный-юрист, дипломат, специалист в области общей теории государства и права, международного права, судоустройства и уголовного процесса, член-корреспондент АН СССР (1939).

Окон­чил юри­дический факультет МГУ (1917). В 1923-1939 годах ра­бо­тал в ор­га­нах про­ку­ра­ту­ры, в 1939-1940 годах в Институте пра­ва АН СССР, в 1940-1943 годах - в Во­ен­но-юри­дической ака­де­мии; с 1943 года на ди­пло­ма­тической ра­бо­те (в 1945-1952 годах начальник до­го­вор­но-пра­во­во­го от­де­ла МИД СССР), имел ранг чрез­вы­чай­но­го и пол­но­моч­но­го по­слан­ни­ка 1-го клас­са. В 1954-1958 годах ди­рек­тор Все­со­юз­но­го НИИ кри­ми­на­ли­сти­ки, в 1959-1961 годах главный ре­дак­тор журнала «Со­вет­ское го­су­дар­ст­во и пра­во». Был об­ви­ни­те­лем от СССР на То­кий­ском про­цес­се над глав­ны­ми японскими во­енными пре­ступ­ни­ка­ми (1946-1948 годы). В 1952-1953 годах член Ме­ж­ду­народного су­да ООН. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Ос­нов уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва Сою­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик 1958 года.

Голунским или при его уча­стии на­пи­са­ны мно­го­численные учеб­ни­ки и учеб­ные по­со­бия: пер­вый советский учеб­ник по тео­рии го­су­дар­ст­ва и пра­ва (совместно с М.С. Стро­го­ви­чем, 1940); учеб­ни­ки по кри­ми­на­ли­сти­ке, су­до­ус­т­рой­ст­ву, учеб­ное по­со­бие по уго­лов­но­му про­цес­су; под его ре­дак­ци­ей вы­шел пе­ре­вод фун­даментальной ра­бо­ты Л. Оп­пен­гей­ма по ме­ж­ду­народному пра­ву и др.