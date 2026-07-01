ГОЛУНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛУНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский учёный-юрист, дипломат, специалист в области общей теории государства и права, международного права, судоустройства и уголовного процесса, член-корреспондент АН СССР (1939).
Окончил юридический факультет МГУ (1917). В 1923-1939 годах работал в органах прокуратуры, в 1939-1940 годах в Институте права АН СССР, в 1940-1943 годах - в Военно-юридической академии; с 1943 года на дипломатической работе (в 1945-1952 годах начальник договорно-правового отдела МИД СССР), имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. В 1954-1958 годах директор Всесоюзного НИИ криминалистики, в 1959-1961 годах главный редактор журнала «Советское государство и право». Был обвинителем от СССР на Токийском процессе над главными японскими военными преступниками (1946-1948 годы). В 1952-1953 годах член Международного суда ООН. Участвовал в разработке Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 года.
Голунским или при его участии написаны многочисленные учебники и учебные пособия: первый советский учебник по теории государства и права (совместно с М.С. Строговичем, 1940); учебники по криминалистике, судоустройству, учебное пособие по уголовному процессу; под его редакцией вышел перевод фундаментальной работы Л. Оппенгейма по международному праву и др.