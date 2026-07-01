Голубовский, Петр Васильевич

Голубо`вский, Петр Васильевич (16[28].06.1857, Минусинск — 18[31].03. 1907, Киев ) — российский историк, педагог . Окончил историко-филологический факультет университета Св. Владимира в Киеве (1879). Дипломная работа «История Северской земли до половины XIV столетия» отличалась скрупулезным анализом немногочисленных летописных источников. Ученик В. Б. Антоновича и В. С. Иконникова. В 1884 защитил магистерскую диссертацию «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских степей IX—XIII века» (опубликована в 1884) — одно из первых исследований по истории кочевников на границах Древнерусского государства. В 1884—1885 — учитель истории в нижегородской женской гимназии , в 1885—1886 — в реальном училище в г. Ромны Полтавской губ., в 1886—1889 — в 1-й киевской гимназии . Приват-доцент (1886), экстраординарный (1896), ординарный (1898) профессор кафедры русской истории университета Св. Владимира в Киеве, читал курс русской истории до конца XVI в. Акцентировал внимание на истории Древнерусского государства, а также русских земель и княжеств в XII — начале XV в. Докторская диссертация Г. «История Смоленской земли до начала XV столетия» (1895) — первая специальная научная работа, посвященная политической истории Смоленского княжества, содержала также очерк о торговле и промышленности региона. Ряд исследований Г. посвятил уточнению биографий некоторых исторических личностей — царевича Дмитрия, Лжедмитрия I. Подготовил к изданию письма декабриста А. П. Юшневского и его жены из Сибири (опубликованы в 1908). Соч.: Хроника Дитмара как источник для русской истории. Киев , 1879; История Северской земли до половины XIV столетия. Киев , 1880; История Смоленской земли до начала XV в. Киев , 1895; Опыт приурочения древнерусской проповеди «Слово о князьях» к определенной хронологической дате. М., 1899; Лекции по древнейшей русской истории. Киев , 1904; Труды французских ученых, касающиеся русской истории. Критико-библиографический обзор. Киев , 1904; Новые издания и исследования по древнейшему периоду русской истории. Киев , 1906; Критико-библиографический обзор трудов по древнейшему периоду русской истории. Киев , 1907. Лит.: Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). М.–Брянск, 1997.