ГОЛУБОВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛУБОВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский историк, статский советник (1896).

Дво­ря­нин. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1881), уче­ник В.Б. Ан­то­но­ви­ча. Ма­ги­стер­ская диссертация Голубовского « Пе­че­не­ги , тор­ки и по­лов­цы до на­ше­ст­вия та­тар. Ис­то­рия юж­но­рус­ских сте­пей IX–XIII веков» (1884) - од­но из пер­вых ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии ко­чев­ни­ков на гра­ни­цах Древнерусского государства . Учи­тель ис­то­рии в Ни­же­го­род­ской жен­ской гим­на­зии (1884-1885 годы), ре­аль­ном учи­ли­ще в городе Ром­ны Пол­тав­ской губернии (1885-1886 годы), 1-й ки­ев­ской гим­на­зии (1886-1896 годы). При­ват-до­цент (1886-1896 годы; чи­тал спец­курс о русском ле­то­пи­са­нии), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1896-1898 годы), ор­ди­нар­ный (1898-1907 годы) профессор ка­фед­ры русской ис­то­рии университета Святого Вла­ди­ми­ра, чи­тал курс русской ис­то­рии до конца XVI века.

Основное вни­ма­ние уде­лял ис­то­рии Древнерусского государства, а так­же русских зе­мель и кня­жеств в XII - начале XV веков. Док­тор­ская диссертация Голубовского «Ис­то­рия Смо­лен­ской зем­ли до на­ча­ла XV сто­ле­тия» (1895) - пер­вая специальная на­учная ра­бо­та, по­свя­щён­ная по­ли­тической ис­то­рии Смо­лен­ско­го княжества, со­дер­жа­ла так­же очерк о тор­гов­ле и про­мыш­лен­но­сти ре­гио­на. Кни­га Голубовского «Ис­то­рия Се­вер­ской зем­ли до по­ло­ви­ны XIV сто­ле­тия» (1881; на­пи­са­на од­но­вре­мен­но с опуб­ли­ко­ван­ной в 1882 году ра­бо­той Д.И. Ба­га­лея на ана­ло­гич­ную те­му; обе яв­ля­лись ди­плом­ны­ми ра­бо­та­ми, от­ме­чен­ны­ми зо­ло­ты­ми ме­да­ля­ми) от­ли­ча­лась тща­тель­ным ана­ли­зом ле­то­пис­ных тек­стов и при­вле­че­ни­ем других ис­точ­ни­ков (многие на­блю­де­ния Голубовского со­хра­ня­ют на­учную цен­ность). Отдельные ста­тьи Голубовский по­свя­тил уточ­не­нию био­гра­фий не­ко­то­рых по­ли­тических дея­те­лей («О смер­ти ца­ре­ви­ча Дмит­рия», «Что мож­но ска­зать в на­стоя­щее вре­мя о лич­но­сти Лже­дмит­рия I», обе 1901). Под­го­то­вил к из­да­нию пись­ма де­каб­ри­ста А.П. Юш­нев­ско­го и его же­ны М.К. Юш­нев­ской из Си­би­ри (опубликованы в 1908 году).