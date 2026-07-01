ГОЛУБОВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛУБОВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский историк, статский советник (1896).
Дворянин. Окончил историко-филологический факультет университета Святого Владимира в Киеве (1881), ученик В.Б. Антоновича. Магистерская диссертация Голубовского «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских степей IX–XIII веков» (1884) - одно из первых исследований по истории кочевников на границах Древнерусского государства. Учитель истории в Нижегородской женской гимназии (1884-1885 годы), реальном училище в городе Ромны Полтавской губернии (1885-1886 годы), 1-й киевской гимназии (1886-1896 годы). Приват-доцент (1886-1896 годы; читал спецкурс о русском летописании), экстраординарный (1896-1898 годы), ординарный (1898-1907 годы) профессор кафедры русской истории университета Святого Владимира, читал курс русской истории до конца XVI века.
Основное внимание уделял истории Древнерусского государства, а также русских земель и княжеств в XII - начале XV веков. Докторская диссертация Голубовского «История Смоленской земли до начала XV столетия» (1895) - первая специальная научная работа, посвящённая политической истории Смоленского княжества, содержала также очерк о торговле и промышленности региона. Книга Голубовского «История Северской земли до половины XIV столетия» (1881; написана одновременно с опубликованной в 1882 году работой Д.И. Багалея на аналогичную тему; обе являлись дипломными работами, отмеченными золотыми медалями) отличалась тщательным анализом летописных текстов и привлечением других источников (многие наблюдения Голубовского сохраняют научную ценность). Отдельные статьи Голубовский посвятил уточнению биографий некоторых политических деятелей («О смерти царевича Дмитрия», «Что можно сказать в настоящее время о личности Лжедмитрия I», обе 1901). Подготовил к изданию письма декабриста А.П. Юшневского и его жены М.К. Юшневской из Сибири (опубликованы в 1908 году).