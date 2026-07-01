ГОЛУБКИНА АННА СЕМЁНОВНА
ГОЛУБКИНА АННА СЕМЁНОВНА - российский скульптор.
Училась в Классах изящных искусств А.О. Гунста в Москве (1889-1890 годы) у С.М. Волнухина, в МУЖВЗ (1891-1894 годы) у С.И. Иванова, в петербургской АХ (1894) у В.А. Беклемишева, затем в Париже - в академии Ф. Коларосси (1895-1896 годы) и у О. Родена (1897-1898, 1900 годы). В 1903 году посетила Лондон для ознакомления с искусством Древнего Египта и Ассирии. Работала преимущественно в Москве; была экспонентом объединения «Мир искусства» (1900-1902 годы), член Московского общества любителей художеств, Московского товарищества художников.
В творчестве Голубкиной отразились глубоко индивидуальное и цельное видение духовной жизни русского общества 1900-1910-х годов, пронизывающие его настроения тревожного ожидания. Исполненные ею портреты (глина, гипс, бронза, мрамор, дерево) отмечены углублённым психологизмом, пластичной ясностью форм: В.В. Переплётчиков (1899), М.Ю. Лермонтов (1900), С.Т. Морозов (1902), А. Белый (1907), А.Н. Толстой, А.М. Ремизов (оба 1911), Вяч.И. Иванов (1914), Л.Н. Толстой (1927) и др. Автор горельефа «Пловец» («Волна» или «Море житейское», гипс, 1919), помещённого над входом в МХТ; в нём импрессионистическая текучесть формы сочеталась с обращением к символике в духе стиля модерн. Среди композиций - «Идущий человек» (1903), «Пленники» (1908), «Вдали музыка и огни» (1910).
Принимала деятельное участие в революционном движении 1905-1907 годов; приговорена в 1907 году к году заключения (освобождена по болезни). По заказу Московского комитета РСДРП выполнила бюст К. Маркса (1905). После 1917 года была одним из организаторов Общества московских скульпторов-художников (1918) и Общества русских скульпторов (1926); работала в области скульптуры малых форм, создала проект памятника А.Н. Островскому для Москвы (1923), композицию «Берёзка» (1927), ряд портретов.
Преподавала в Москве с 1901 года (в т. ч. на Пречистенских рабочих курсах, 1913-1916 годы, и во Вхутемасе, 1918-1922 годы).