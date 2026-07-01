ГОЛУБКИНА АННА СЕМЁНОВНА

ГОЛУБКИНА АННА СЕМЁНОВНА - российский скульптор.

Учи­лась в Клас­сах изящ­ных ис­кусств А.О. Гун­ста в Мо­ск­ве (1889-1890 годы) у С.М. Вол­ну­хи­на, в МУЖВЗ (1891-1894 годы) у С.И. Ива­но­ва, в пе­тербургской АХ (1894) у В.А. Бек­ле­ми­ше­ва, за­тем в Па­ри­же - в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си (1895-1896 годы) и у О. Ро­де­на (1897-1898, 1900 годы). В 1903 году по­се­ти­ла Лон­дон для оз­на­ком­ле­ния с искусством Древ­не­го Егип­та и Ас­си­рии. Ра­бо­та­ла пре­имущественно в Мо­ск­ве; бы­ла экс­по­нен­том объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1900-1902 годы), член Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств, Московского товарищества ху­дож­ни­ков.

В твор­че­ст­ве Голубкиной от­ра­зи­лись глу­бо­ко ин­ди­ви­ду­аль­ное и цель­ное ви­де­ние ду­хов­ной жиз­ни русского об­ще­ст­ва 1900-1910-х годов, про­ни­зы­ваю­щие его на­строе­ния тре­вож­но­го ожи­да­ния. Ис­пол­нен­ные ею порт­ре­ты (гли­на, гипс, брон­за, мра­мор, де­ре­во) от­ме­че­ны уг­луб­лён­ным пси­хо­ло­гиз­мом, пла­стичной яс­но­стью форм: В.В. Пе­ре­плёт­чи­ков (1899), М.Ю. Лер­мон­тов (1900), С.Т. Мо­ро­зов (1902), А. Бе­лый (1907), А.Н. Тол­стой , А.М. Ре­ми­зов (оба 1911), Вяч.И. Ива­нов (1914), Л.Н. Толстой (1927) и др. Ав­тор го­рель­е­фа «Пло­вец» («Вол­на» или «Мо­ре жи­тей­ское», гипс, 1919), по­ме­щён­ного над вхо­дом в МХТ; в нём им­прес­сио­ни­стическая те­ку­честь фор­мы со­че­та­лась с об­ра­ще­ни­ем к сим­во­ли­ке в ду­хе сти­ля мо­дерн. Сре­ди ком­по­зи­ций - «Иду­щий че­ло­век» (1903), «Плен­ни­ки» (1908), «Вда­ли му­зы­ка и ог­ни» (1910).

При­ни­ма­ла дея­тель­ное уча­стие в ре­во­люционном дви­же­нии 1905-1907 годов; при­го­во­ре­на в 1907 году к го­ду за­клю­че­ния (ос­во­бо­ж­де­на по бо­лез­ни). По за­ка­зу Московского комитета РСДРП вы­пол­ни­ла бюст К. Мар­кса (1905). По­сле 1917 года бы­ла од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Общества московских скульп­то­ров-ху­дож­ни­ков (1918) и Об­ще­ст­ва рус­ских скульп­то­ров (1926); ра­бо­та­ла в об­лас­ти скульп­ту­ры ма­лых форм, соз­да­ла про­ект па­мят­ни­ка А.Н. Ост­ров­ско­му для Мо­ск­вы (1923), ком­по­зи­цию «Бе­рёз­ка» (1927), ряд порт­ретов.

Пре­по­да­ва­ла в Мо­ск­ве с 1901 года (в т. ч. на Пре­чис­тен­ских ра­бо­чих кур­сах, 1913-1916 годы, и во Вху­те­ма­се, 1918-1922 годы).