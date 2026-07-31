Голубинский, Евгений Евсигнеевич

Голуби`нский, Евгений Евсигнеевич(28.02[12.03].1834, село Матвеево Костромской губернии — 07[20].01.1912, Сергиев Посад) — российский церковный историк. Происходил из семьи сельского священника. Окончил Московскую духовную академию (1858), там же экстраординарный (1870), ординарный (1881) и заслуженный (1886) профессор . Академик Санкт-Петербургской академии наук (1903), член нескольких историко-культурных обществ и Предсоборного Присутствия при Святейшем Синоде (1906/07). Дважды получил Уваровскую премию Академии наук, в том числе за фундаментальный труд «История Русской церкви» (1880—1881). В нем Г. собрал огромный фактический материал и проанализировал множество древнерусских летописных и иных источников. Реконструировал быт духовенства; подверг критике некоторые легенды о начальном периоде Русской церкви, в частности предание о путешествии апостола Андрея по берегам Днепра и Волхова и благословении им места будущего Киева; высказал идею об отсутствии в Древней Руси подлинного христианского просвещения и вследствие этого — господства обрядоверия, проведя параллели с современной ему церковной жизнью. Положительно оценивал синодальную систему управления Русской церковью. Г. имел плеяду учеников и последователей, таких как С. И. Смирнов, Н. Ф. Каптерев, А. П. Голубцов, Н. Н. Глубоковский. Соч.: История Русской Церкви. Т. I: Период первый. Киевский или домонгольский, 1-я половина тома. М., 1880; Т. I: Период первый. Киевский или домонгольский, 2-я половина тома. М., 1904; Т. II: Период второй. Московский. 1-я половина тома. М., 1900; Т. II: Период второй. Московский. От начала монголов до митрополита Макария включительно, 1-я половина тома. М., 1900. Лит.: Платонов А. Академик Е. Е. Голубинский — церковный историк и человек // Отечественные архивы . М., 2003. № 3. С.20—28; Полунов А. Ю., Соловьев И. В. Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского: С приложением «Воспоминаний». М., 1998.