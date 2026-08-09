ГОЛУБИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВСИГНЕЕВИЧ

Историк церкви.

Окончил Московскую духовную академию (1858). Магистерская диссертация: «Об образе действования православных государей греко-римских в IV, V и VI вв. в пользу церкви, против еретиков и раскольников» (1858). Докторская диссертация: «История русской церкви» (т. 1 – «Период первый. Киевский или домонгольский») (1880). За сочинение « Кирилл и Мефодий , апостолы славянские» присуждена Уваровская премия АН (1869). С 1861 преподавал в Московской духовной академии, ординарный профессор (1881). В 1872-74 совершил поездку по Греции и славянским землям для изучения памятников церковной истории.

Действительный член Общества древнерусского искусства (1870), Общества истории и древностей Российских (1878), Общества Нестора-летописца (1880). Исследования Голубинского отличаются привлечением широкого круга источников и критическим подходом к ним. Член-корр. (1882) академик Петербургской АН (1903).

Сочинения:

Краткий очерк истории православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М., 1871;

История Русской Церкви. М., 1880-1911. Т. 1-2;

Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра: Жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по Лавре. Сергиев Посад, 1892;

История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903;

О реформе в быте Русской Церкви: Сб. статей. М., 1913.