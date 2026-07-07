ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Валентина Николаевна Чиркова родилась 9 марта 1949 года в селе Назарово Северного района Новосибирской области в семье медицинских работников. Её отец, Николай Яковлевич Чирков, работал участковым фельдшером, мать Полина Павловна — медицинской сестрой. По распределению они работали сначала в Новосибирской, затем в Брянской областях.

Два раза выходила замуж — по первому мужу фамилия Голубева, по второму — Власова. Сын — Павел Борисович Голубев, её преемник на посту председателя Совета директором Акционерного общества «Большая Ивановская мануфактура».

В 1967 году Голубева окончила Шуйское профессионально-техническое училище № 10, получив специальность ткачихи, после чего работала на Ивановском камвольном комбинате имени В. И. Ленина. В своей работе она достигла высоких производственных результатов, постоянно перевыполняла взятые социалистические обязательства. Вместо 6 положенных по нормам текстильной промышленности ткацких станков Голубева обслуживала сначала по 22, затем 28, а впоследствии — 30 станков «СТБ-175». Своё задание на десятую пятилетку (1976-1980 годы) она выполнила за полтора года, за что была представлена к звнаию Героя Социалистического Труда . В 1979 году за значительное увеличение производства и улучшение качества товаров народного потребления Голубева в числе других работников текстильной промышленности была удостоена Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде.

Трудовой почин Валентины Голубевой стал известен во всём Советском Союзе. Она стала инициатором Всесоюзного социалистического соревнования среди ткачих. Параллельно она продолжала наращивать собственные трудовые рекорды — за одиннадцатую пятилетку (1981-1985 годы) она выполнила более двадцати годовых норм, за что вторично была представлена к званию Героя Социалистического Труда.

В 1985 году Голубева заочно окончила Ивановский государственный текстильный институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1986 года проживала в городе Иваново, возглавляла Ивановскую ткацкую фабрику имени С. М. Кирова, затем была генеральным директором Ивановского производственного хлопчатобумажного объединения. С 1987 по 2002 года Голубева работала генеральным директором Акционерного общества «Большая Ивановская мануфактура».

На протяжении своей трудовой карьеры Голубева активно занималась общественной и политической деятельностью. Она избиралась депутатом и членом Президиума Верховного Совета РСФСР, членом ЦК КПСС (1981-1990 годы), народным депутатом СССР (1989-1991 годы), делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС, членом бюро Ивановского обкома КПСС.

В настоящее время проживает в Иваново .