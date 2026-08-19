ГОЛУБЕВ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ

Виктор Максимович Голубев родился 4 (по новому стилю – 17) января 1916 года в Петрограде в рабочей семье. По национальности русский. Отец - Максим Евгеньевич Голубев - по профессии столяр, мать - Мария Николаевна Голубева - домохозяйка. Помимо Виктора, в семье были ещё трое сестёр.

Дважды был женат. В первом браке у него родился сын Анатолий. Во второй раз женился на дочери генерал-полковника М. А. Рейтера Элеоноре Максовне Рейтер.

Детство Голубев провёл в городе Угличе, позднее уехал в Ленинград, где работал слесарем на одном из заводов, параллельно учился в морском техникуме.

В октябре 1936 года Голубев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он окончил Харьковскую военную авиационную школу лётчиков-наблюдателей и штурманов, а в 1940 году - Энгельсское военное авиационное училище лётчиков.

С первых дней Великой Отечественной войны Голубев находился в действующей армии. Воевал командиром звена, затем эскадрильи 285-го штурмового авиационного полка 228-й штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии. Летал на штурмовике «Ил-2». Участвовал в Смоленском сражении , боях под Ростовом-на-Дону, Сталинградской битве . Только за период с 1 по 15 октября 1941 года Голубев совершил 14 боевых вылетов в районе Красноград-Полтава на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, уничтожив 2 цистерны с топливом, 45 автомашин с пехотой и продовольствием, 30 лошадей, 60 повозок, 2 зенитных точки и 1 орудие, а также до 200 солдат и офицеров противника. За это 4 ноября 1941 года командование представило его к первой боевой награде – ордену Красного Знамени.

Особенно отличился Голубев в период Сталинградской битвы, нанося штурмовые удары по наступающему противнику. Летом 1942 года он был представлен к званию Героя Советского Союза . Он стал первым в 16-й воздушной армии обладателем этого высокого звания. Только 18 сентября – 20 октября 1942 года лётчики под командованием Голубева совершили 101 боевой вылет, уничтожив большое количество живой силы и боевой техники. Сам он во время групповых вылетов бессменно был ведущим, постоянно проявляя инициативу в выборе момента захода, расчёта и появления над целью, чем обеспечивал выполнение боевых задач командования.

Боевые заслуги 285-го штурмового авиаполка, командиром одной из эскадрилий которого был Голубев, во время Сталинградской битвы были отмечены в феврале 1943 года, когда приказом Народного комиссара обороны СССР он был преобразован в 58-й гвардейский.

В дальнейшем Голубев принимал участие в Курской битве , совершая групповые вылеты в качестве ведущего шестёрки штурмовки «Ил-2». К августу 1943 года он совершил 257 боевых вылетов, уничтожив либо повредив 69 танков, 875 автомашин, 10 цистерн с топливом и большое количество боевой техники, а также несколько сотен вражеских солдат и офицеров. За это командование во второй раз представило его к званию Героя Советского Союза.

В дальнейшем Голубев был отозван с фронта и направлен на учёбу в Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. 17 мая 1945 года он трагически погиб в авиационной катастрофе во время учебно-тренировочного полёта. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы (секция 4 старой территории, захоронение № 22-1).