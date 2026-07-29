ГОЛУБЕВ Александр Владимирович

Родился 30.11.1954, г. Курск. В 1976 г. окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института, получил специальность учителя истории, обществоведения, английского языка. В 1978 г. поступил в очную аспирантуру исторического факультета МГУ (кафедра истории СССР периода социализма).

В 1983—1991 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории исторического факультета Орловского государственного педагогического института. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Советско-английские отношения в 1979-1983 гг." , в 1990 г. получил учёное звание доцента.

С февраля 1991 г. старший научный сотрудник Института истории СССР, ныне — Института российской истории РАН, с декабря 2007 — ведущий научный сотрудник ИРИ РАН. С 1998 г. — руководитель Центра по изучению отечественной культуры ИРИ РАН.

Руководитель проблемной группы по изучению истории международных культурных связей России, член Научного Совета РАН «История международных отношений и внешней политики России». Член Союза писателей России.

С 1994 г. руководит научным семинаром «Россия и мир: история взаимовосприятия». Ежегодно проводит «круглые столы» по этой теме, является ответственным редактором коллективных работ, подготовленных по итогам работы семинара (вышло 8 сборников статей, 1996—2012, и коллективная монография, 1998).

Учитель : В.Г. Трухановский.

Сфера научных интересов : политическая история России, история внешней политики, история культуры, история менталитета, имэджинология.

Сочинения: Автор и ответственный редактор ряда монографий, коллективных изданий и учебных пособий.

Советско-английские отношения на рубеже 70-80-х гг. // Вопросы истории. 1984. № 7;

Древний мир глазами современников и историков. М., 1994. Ч. 1-2; Мифологизированное сознание как фактор российской модернизации //Мировосприятие и самосознание рус. общества (ХI–ХХ вв.). М., 1994;

Россия и Запад. Формирование внешнеполитич. стереотипов в сознании российского общ-ва в первой пол. XX в. М., 1998 (отв. ред.; чл. авт. кол.).

"Если мир обрушится на нашу Республику": Советское общество и внешняя угроза в 1920-е - 1940-е годы. М.: Кучково поле, 2008. 384 с.

Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М.: Новый хронограф, 2012. 392 с. (в соавторстве с Поршневой О.С.)