ГОЛУБЕЦ

ГОЛУБЕЦ (Голбец) - крест с кровлеобразным покрытием; надгробие, напоминающее по форме дом.

В научной литературе, как и в обиходе, не существует однозначного понятия Голубца как креста или надгробия; объединяющей характеристикой такого рода сооружений и знаков является их форма - мотив дома.

Термин «Голубец» применим к намогильным столбикам, как правило с кровлеобразным покрытием, имеющим на передней грани иконку и/ или крест; к крестам с покрытием в виде кровли, иногда также несущим на себе киот с образком, с лампадой, со свечой в средокрестии; к небольшим моделям дома (избушка, часовня), помещаемым на столбике («столбце»); к намогильным сооружениям в виде избушки, которая в христианскую эпоху приобрела свойства часовни благодаря наличию икон в интерьере и креста на коньке, а также молитвенно-поминальной функции; к деревянным пристройкам к печам в избах, имеющих лаз в подпол. Материалом для Голубцов-столбцов и крестов-Голубцов служило, как правило, дерево, хотя И.А. Шляпкин и А.А. Спицын упоминают и о каменных Голубцах.

По мнению большинства исследователей, эволюция Голубцов происходила от языческого обычая устанавливать надгробие в форме дома на могиле усопшего (в отношении подобных сооружений чаще применяют термины «домовина», «гробница»). В дальнейшем сооружения интерьерного типа заменила условная модель избушки на столбце, к XV-XVI векам от нее остался лишь главный признак дома - 2-скатная кровля (и/или киот в форме дома), что имело символический смысл убежища для души умершего. Такая форма отмечается не только в восточнославянских, но и в иных погребальных культурах, что гипотетически позволяет искать корни этого явления по крайней мере в праславянской и даже индоевропейской культурной общности. Шляпкин считал, что подобие Голубцов (производимого им от слова «глубина») можно увидеть в древних саркофагах, имевших иногда 2-скатное завершение. По мнению этого автора, слово «Голубец» в научной речи встречается не ранее XIX века, хотя первое летописное упоминание отмечено им в XIII веке.

Происхождение же столбца исследователи связывают с языческими антропоморфными идолами, а также с описанным в «Повести временных лет» обычаем хоронить прах умерших после сожжения в урнах на столбах (ПВЛ. СПб., 1996. С. 11), что было характерно для племен радимичей, вятичей, кривичей, северян в дохристианской и раннехристианской Руси.

Таким образом, Голубец перешел из языческой эпохи в христианскую и приобрел черты, свойственные новому мировоззрению. В то же время В.И. Даль отмечал факт церковного запрета на Голубцы как на явление языческого порядка. Вероятно, этим объясняется наибольшее распространение Голубцов в отдаленных районах России, в поморской и старообрядческой среде. Несмотря на запреты, Голубец прочно вошел в православную культуру в виде креста с 2-скатным покрытием из 2 досок, объединяющим 3 верхних конца, или в виде более сложных сооружений, имеющих развитую кровлю с охлупнем, причелинами и помещенным в средокрестии объемным киотом. Знак такого рода не вызывает языческих ассоциаций, поскольку воспринимается как миниатюрная часовня.

Голубцы условно подразделяют на намогильные и придорожные, которые могут быть одновременно намогильными. Придорожное расположение Голубов исторически может быть выведено из отмеченной А.К. Байбуриным связи представлений о дороге и нечистой силе у древних славян, что говорит об охранительной функции креста-Голубца и придорожной часовни. В XVIII-XIX веках помимо Голубцов, относящихся к погребальной культуре, отмечены поклонные, обетные, приметные (на Севере).

В настоящее время наибольшее количество крестов-Голубцов встречается на старообрядческих кладбищах .

Дополнительная литература:

Шляпкин И.А. Древние русские кресты: Кресты Новгородские до XV века, неподвижные и не церковной службы // ЗОРСА. СПб., 1907. Т. 7. Вып. 2. С. 49-84;

Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества Русского Севера. М., 1955;

Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978;

Ермонская В.В., Нетунахина Г.Д., Попова Т.Ф. Русская мемориальная скульптура: К истории художественного надгробия в России XI - начале XX веков. М., 1978.

Иллюстрации:

Фотография. Крест-голубец в селе Ковда в Карелии. XIX век. 80-е годы ХХ века. Архив ПЭ.

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