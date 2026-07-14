Голубцова, Елена Сергеевна

Голубцо`ва, Елена Сергеевна (08.05.1921, Москва — 16.09.1998, Москва) — советский и российский антиковед, доктор исторических наук , специалист по истории античного рабства, типологии сельской общины, соотношению государства и религии в Малой Азии, а также греческого и местного элементов в Сев. Причерноморье. В рамках обсуждения проблемы античной общины на советских и международных (МКИН, 1975) конференциях и в печати выдвинула тезис о важнейшем значении сельской общины в эллинистическую и римскую эпохи. Предложила свое понимание племени и общины в их соотношении с городом и государством. Член редколлегий журналов «Вестник древней истории», «Klio» (ГДР), «Eirene» (ЧССР), постоянный член общества античников социалистических стран «Эйрене», вице-президент Международного фракологического общества. В 1977—1988 — заведующая сектором истории древнего мира Института всеобщей истории АН СССР, в 1988—1998 — президент Всесоюзной (с 1992 Всероссийской, затем Российской) ассоциации антиковедов, соавтор и ответственный редактор важных коллективных трудов («Античная Греция». М., 1983; «История Европы». Т. I. М., 1988 и др.). В начале 1980-х выступления и статьи Г. внесли важный вклад в критику «новой» хронологии. Соч.: Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951; Очерки социально-политической истории Малой Азии в I—III вв. н. э. Независимая сельская община. М., 1962; Рабство и зависимость в эллинистической Малой Азии // Рабство в эллинистических государствах в III—I вв. до н. э. М., 1969. С. 128—199; Сельская община Малой Азии (III в. до н. э. — III в. н. э.). М., 1972; Идеология и культура сельского населения Малой Азии в I—III вв. н. э. М., 1977; Формы рабства и зависимости в Малой Азии // Рабство в восточных провинциях Римской империи в I—III вв. н. э. М., 1977. С. 58—107; Мировоззрение горожанина и крестьянина Малой Азии в I—III вв. н. э. // Культура Древнего Рима. Т. 2. М., 1985. С. 303—355; Племена и народности Малой Азии в III в. до н. э. — III в н. э. М., 1987; Община, племя , народность в античную эпоху. М., 1998; Голубцова Е. С., Смирин В. М. О попытке применения «новых методик статистического анализа» к материалу древней истории. М. М. Постников, А. Т. Фоменко. Новые методики статистического анализа нарративно-цифрового материала древней истории. Предварительная публикация. М., 1980 // Вестник древней истории. 1982. № 1. С. 171—195. Лит.: Елена Сергеевна Голубцова: некролог // Вестник древней истории. 1999. № 1. С. 236—238; Маяк И. Л. Елена Сергеевна Голубцова (1921—1998) // Портреты историков. Т. 3. М., 2005. С. 30—44; Павловская А. И. Елена Сергеевна Голубцова — ученый и организатор науки // Закон и обычай гостеприимства в античном мире. Доклады конференции. М., 1999. С. 21—25; Селиванова Л. Л. Елена Сергеевна Голубцова и Российская ассоциация антиковедов // Там же. С. 13—20.