ГОЛУБЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

ГОЛУБЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - российский историк-антиковед.

В 1945 году окон­чи­ла ис­то­рический факультет МГУ . Заведующая сек­то­ром древ­ней ис­то­рии Института все­об­щей ис­то­рии АН СССР (1977-1988 годы). В 1988-1998 годах пре­зи­дент Все­со­юз­ной (Рос­сий­ской с 1992 года) ас­со­циа­ции ан­ти­ко­ве­дов. Об­ласть на­учных ин­те­ре­сов - от­но­ше­ния Северного При­чер­но­мо­рья с Ри­мом на ру­бе­же на­шей эры, ан­тич­ная Ма­лая Азия и ти­пы об­щин на её тер­ри­то­рии в III веке до н. э. - III веке н. э., взаи­мо­от­но­ше­ния го­су­дар­ст­ва с ок­ру­жаю­щи­ми его об­щи­на­ми. Боль­шой вклад вне­сён Голубцовой в под­го­тов­ку и из­да­ние кол­лек­тив­ных тру­дов по ис­то­рии и куль­ту­ре ан­тич­но­го ми­ра («Куль­ту­ра Древ­не­го Ри­ма», тома 1-2, 1985), сборников ас­со­циа­ции ан­ти­ко­ве­дов, а так­же в пе­ре­из­да­ние и под­го­тов­ку но­вых пе­ре­во­дов ан­тич­ных ав­то­ров ( Ти­та Ли­вия , Де­мос­фе­на , Ап­пиа­на).