ГОЛУБЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ГОЛУБЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - российский историк-антиковед.
В 1945 году окончила исторический факультет МГУ. Заведующая сектором древней истории Института всеобщей истории АН СССР (1977-1988 годы). В 1988-1998 годах президент Всесоюзной (Российской с 1992 года) ассоциации антиковедов. Область научных интересов - отношения Северного Причерноморья с Римом на рубеже нашей эры, античная Малая Азия и типы общин на её территории в III веке до н. э. - III веке н. э., взаимоотношения государства с окружающими его общинами. Большой вклад внесён Голубцовой в подготовку и издание коллективных трудов по истории и культуре античного мира («Культура Древнего Рима», тома 1-2, 1985), сборников ассоциации антиковедов, а также в переиздание и подготовку новых переводов античных авторов (Тита Ливия, Демосфена, Аппиана).