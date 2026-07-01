ГОЛУБЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛУБЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк, археограф и картограф.
Сын А.П. Голубцова. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1910). Преподавал на Высших женских курсах В.А. Полторацкой в Москве (1912-1919 годы; в 1916-1917 годах служил в армии, в марте 1918 года возобновил преподавание), в 1920-е годы - на факультете общественных наук в 1-м МГУ и на курсах Центрархива. Одновременно в 1914-1930 годах служил в Московском государственном архиве МИД (с 1917 года Древлехранилище РСФСР), где разбирал документы XVII века и копировал древние акты конца XIV-XVII веков, часть из которых впервые ввёл в научный оборот. С 1922 года действительный член Общества истории и древностей российских. Участвовал в формировании новых архивов - Центрального Красной Армии (1925), Московского народного хозяйства, культуры и быта (1925-1927 годы). Работал в управлении Центрархива РСФСР (1927-1930 годы). Одним из первых разрабатывал вопросы теории и практики архивного дела в стране, отстаивал принципы его централизации в РСФСР. В 1956-1965 годах Голубцов - научный сотрудник Института истории АН СССР. В 1963 году, минуя кандидатскую степень, Голубцову по совокупности работ была присвоена степень доктора исторических наук.
Составитель исторических карт к многочисленным учебным и научным изданиям (1930-1950-е годы), в т. ч. к 6 книгам медиевиста В.Т. Пашуто, например карт «Галицко-Волынская Русь в середине XIII века» и «Государства Восточной и Средней Европы». В составе группы под руководством С.Б. Веселовского участвовал в подготовке к публикации «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI веков». С 1952 года, после выхода в свет 1-го тома, Голубцов - фактически единственный исполнитель проекта. Подготовил и в 1958 году издал 2-й том (500 актов Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Старого и Нового Симонова и Суздальского Спасо-Евфимиева монастырей конца XIV - начала XVI веков), в 1964 году - 3-й том (древнейшие акты митрополичьего дома, Архангельского собора, Рязанской и Сарской епархий, великих князей и частных лиц Северо-Восточной Руси XIV - начала XVI веков и др.).