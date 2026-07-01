ГОЛУБЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛУБЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк, археограф и картограф.

Сын А.П. Го­луб­цо­ва . Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1910). Пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских кур­сах В.А. Пол­то­рац­кой в Мо­ск­ве (1912-1919 годы; в 1916-1917 годах слу­жил в ар­мии, в мар­те 1918 года во­зо­бно­вил пре­по­да­ва­ние), в 1920-е годы - на факультете об­щественных на­ук в 1-м МГУ и на кур­сах Цен­трар­хи­ва. Од­но­вре­мен­но в 1914-1930 годах слу­жил в Московском государственном ар­хи­ве МИД (с 1917 года Древ­ле­хра­ни­ли­ще РСФСР), где раз­би­рал до­ку­мен­ты XVII века и ко­пи­ро­вал древ­ние ак­ты конца XIV-XVII веков, часть из ко­то­рых впер­вые ввёл в на­учный обо­рот. С 1922 года действительный член Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. Уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии но­вых ар­хи­вов - Цен­траль­но­го Крас­ной Ар­мии (1925), Мо­с­ков­ско­го народного хо­зяй­ст­ва, куль­ту­ры и бы­та (1925-1927 годы). Ра­бо­тал в управ­ле­нии Цен­трар­хи­ва РСФСР (1927-1930 годы). Од­ним из пер­вых раз­ра­ба­ты­вал во­про­сы тео­рии и прак­ти­ки ар­хив­но­го де­ла в стра­не, от­стаи­вал прин­ци­пы его цен­тра­ли­за­ции в РСФСР. В 1956-1965 годах Голубцов - на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР. В 1963 году, ми­нуя кан­ди­дат­скую сте­пень, Голубцову по со­во­куп­но­сти ра­бот бы­ла при­свое­на сте­пень доктора ис­то­рических на­ук.

Со­ста­ви­тель ис­то­рических карт к мно­го­численным учеб­ным и на­учным из­да­ни­ям (1930-1950-е годы), в т. ч. к 6 кни­гам ме­дие­ви­ста В.Т. Па­шу­то, например карт «Га­лиц­ко-Во­лын­ская Русь в се­ре­ди­не XIII века» и «Го­су­дар­ст­ва Вос­точ­ной и Сред­ней Ев­ро­пы». В со­ста­ве груп­пы под руководством С.Б. Ве­се­лов­ско­го уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке к пуб­ли­ка­ции «Ак­тов со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ской ис­то­рии Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си конца XIV - начала XVI веков». С 1952 года, по­сле вы­хо­да в свет 1-го то­ма, Голубцов - фак­ти­че­ски един­ст­вен­ный ис­пол­ни­тель про­ек­та. Под­го­то­вил и в 1958 году из­дал 2-й том (500 ак­тов Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го , Фе­ра­пон­то­ва, Ста­ро­го и Но­во­го Си­мо­но­ва и Суз­даль­ско­го Спа­со-Ев­фими­ева мо­на­сты­рей конца XIV - начала XVI веков), в 1964 году - 3-й том (древ­ней­шие ак­ты ми­тро­по­личь­е­го до­ма, Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, Ря­зан­ской и Сар­ской епар­хий, великих кня­зей и ча­ст­ных лиц Северо-Восточной Ру­си XIV - начала XVI веков и др.).