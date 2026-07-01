ГОЛУБЦОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛУБЦОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1808).

Дво­ря­нин . Окон­чил Ар­тил­ле­рий­ский и ин­же­нер­ный шля­хетный кор­пус (1775). Сек­ре­тарь кан­це­ля­рии генерал-про­ку­ро­ра А.А. Вя­зем­ско­го (1785-1790 годы). Управ­ляю­щий 2-й экс­пе­ди­ци­ей Экс­пе­ди­ции о го­су­дар­ст­вен­ных до­хо­дах (1796). Исполняющий обязанности государственного ка­зна­чея (1802-1810 годы). Се­на­тор (1802). Член Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров (1803). Ми­нистр фи­нан­сов (1807-1810 годы), сме­нил на этом по­сту сво­его дя­дю А.И. Ва­силь­е­ва. Слож­ное фи­нан­со­вое по­ло­же­ние Российской им­пе­рии, вы­зван­ное вой­на­ми с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1807-1812 годы) и Шве­ци­ей (1808-1809 годы), а так­же кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­дой , рост де­фи­ци­та государственного бюд­же­та (свыше 366 миллионов рублей к 1809 году) вы­ну­ди­ли Голубцова уве­ли­чить вы­пуск ас­сиг­на­ций (на сум­му в 577 миллионов рублей к 1810 году). Это спро­во­ци­ро­ва­ло па­де­ние их стои­мо­сти, а так­же сни­же­ние век­сель­ных кур­сов. В 1808 году Голубцов пре­об­ра­зо­вал Экс­пе­ди­цию о государственных до­хо­дах: 1, 2 и 4-я её экс­пе­ди­ции бы­ли объ­е­ди­не­ны, а на ос­но­ве 3-й и 5-й в 1809 году бы­ла уч­ре­ж­де­на Государственная экс­пе­ди­ция для ре­ви­зии сче­тов - еди­ный ор­ган фи­нан­со­во­го кон­тро­ля гражданского ве­дом­ст­ва. При Голубцове бы­ли из­да­ны пра­ви­ла о ре­ви­зии государственных сче­тов и внутреннего зай­ма (пер­вый внутренний государственный за­ём был осу­ще­ст­в­лён в 1809 году). Уво­лен в от­став­ку в свя­зи с уч­ре­ж­де­ни­ем Государственного со­ве­та и об­нов­ле­ни­ем все­го со­ста­ва выс­ше­го управ­ле­ния. Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (1808) и Государственного со­ве­та (1810). В 1812 году по вы­бо­ру санкт-пе­тербургского дво­рян­ст­ва Голубцов стал пред­ста­ви­те­лем Эко­но­мического комитета по фор­ми­ро­ва­нию опол­че­ния.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1805).