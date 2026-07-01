ГОЛУБЦОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛУБЦОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1808).
Дворянин. Окончил Артиллерийский и инженерный шляхетный корпус (1775). Секретарь канцелярии генерал-прокурора А.А. Вяземского (1785-1790 годы). Управляющий 2-й экспедицией Экспедиции о государственных доходах (1796). Исполняющий обязанности государственного казначея (1802-1810 годы). Сенатор (1802). Член Кабинета министров (1803). Министр финансов (1807-1810 годы), сменил на этом посту своего дядю А.И. Васильева. Сложное финансовое положение Российской империи, вызванное войнами с Великобританией (1807-1812 годы) и Швецией (1808-1809 годы), а также континентальной блокадой, рост дефицита государственного бюджета (свыше 366 миллионов рублей к 1809 году) вынудили Голубцова увеличить выпуск ассигнаций (на сумму в 577 миллионов рублей к 1810 году). Это спровоцировало падение их стоимости, а также снижение вексельных курсов. В 1808 году Голубцов преобразовал Экспедицию о государственных доходах: 1, 2 и 4-я её экспедиции были объединены, а на основе 3-й и 5-й в 1809 году была учреждена Государственная экспедиция для ревизии счетов - единый орган финансового контроля гражданского ведомства. При Голубцове были изданы правила о ревизии государственных счетов и внутреннего займа (первый внутренний государственный заём был осуществлён в 1809 году). Уволен в отставку в связи с учреждением Государственного совета и обновлением всего состава высшего управления. Член Непременного совета (1808) и Государственного совета (1810). В 1812 году по выбору санкт-петербургского дворянства Голубцов стал представителем Экономического комитета по формированию ополчения.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1805).