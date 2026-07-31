ГОЛУБЦОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ГОЛУБЦОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - профессор церковной археологии и литургики в МДА , доктор богословия.

Родился в семье священника. Окончил Галичское духовное училище, Костромскую ДС (1882). В 1886 году окончил МДА и со степенью кандидата богословия был оставлен профессорским стипендиатом на кафедре церковной археологии и литургики. 15 декабря 1891 года Голубцов защитил магистерскую диссертацию «Прения о вере, вызванные делом королевича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны». С 1887 года преподавал в МДА литургику и с 1893 по 1896 годы - французский язык. В 1891 году Голубцов был назначен заведующим Церковно-археологическим музеем. С 1896 года экстраординарный, а с 1907 года ординарный профессор. В 1898 года стал внештатным преподавателем церковной археологии в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . С 1890 по 1909 годы представлял МДА на областном и всероссийском археологических съездах.

Голубцов - автор более 50 статей по литургике, церковной истории и археологии. Центральное место среди его работ занимает серия изданных Чиновников крупных кафедральных соборов России: Софийского в Новгороде (1899), Преображенских в Холмогорах и Нижнем Новгороде (1903-1905 годы) и Успенского в Москве. Текст Чиновников воспроизводится с соблюдением их орфографии (исключая титла, замену славянских цифр арабскими, опущение надстрочных знаков и введение в текст принятой ныне пунктуации). Каждое издание сопровождается предисловием и подробными указателями.

Итог серии подвел труд «Соборные чиновники и особенности службы по ним» (М., 1907), за который Голубцову была присуждена докторская степень. В этом исследовании объясняется происхождение названия «Чиновник», описывается богослужение церкви Святой Софии в Константинополе, разбираются особенности русских кафедральных соборов, численность соборного клира, торжественные выходы на праздничных вечерне, утрене и литургии, возглашение т. н. великой похвалы, осенение архиереем народа дикирием и трикирием, начальные действия литургии верных и др.

Голубцов написал множество работ по церковной археологии, которую он считал неотъемлемой частью литургики. Впервые в русской науке был сделан особый акцент на связи внутреннего устройства православного храма с историей формирования богослужения. Голубцов также занимался историей иконописи , римских катакомб и погребальных обычаев первых христиан (часть материалов опубликована посмертно). Ряд его работ посвящен проблемам русской церковной истории XVII века (в частности, издан сборник памятников прений о вере (ЧОИДР. М., 1892. Кн. 2. С. I-XXVI, 1-350)). Небольшое рукописное собрание находится в РГБ ОР (Ф. 596. № 1-47).

Архив Голубцова хранится в ОПИ ГИМ (Ф. 504).